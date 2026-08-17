Jhon Durán va ganando terreno en el Benfica a punta de goles; "solo necesitó dos minutos"

El Benfica arrolló este lunes al Casa Pia por 0-7 en la segunda jornada de la Liga Portugal, con el argentino Gianluca Prestianni, el griego Vangelis Pavlidis, que firmó un triplete, y el colombiano Jhon Durán entre los goleadores.

Sobre el delantero antioqueño, el medio 'A Bola' documentó que "entró en el minuto 59 en sustitución de Pavlidis, con el marcador ya en 6-0, solo necesitó dos minutos para marcar el séptimo gol de las Águilas con un potente disparo de zurda".

Además, el mismo citado medio portugués destacó a Durán dándole una calificación de 6/10, y comentando que "entró en el minuto 59 y no tardó en celebrar, ya que en el minuto 61 recibió el balón con el pie izquierdo en el borde del área y lo disparó al fondo de la red".

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Fue Prestianni quien abrió la cuenta para las 'águilas', nada más cumplirse el tercer minuto, gracias a un disparo desde fuera del área desviado por un defensa del Casa Pia.



El extremo argentino vuelve a destacar con la camiseta encarnada en este inicio de curso, tras haber registrado un gol y una asistencia en la primera jornada y otro tanto en la fase previa de la Liga Europa, todo ello acompañado de buenas actuaciones.

El Benfica no bajó el ritmo y en el minuto 14 Rafa Silva firmó con una vaselina el segundo gol de los suyos tras un pase de Pavlidis, que fue el protagonista de la segunda mitad, con tres dianas.

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En el minuto 47 combinó con Rafa para anotar el tercero de las 'águilas', en el 49 regateó a tres defensas para sumar otro tanto a su cuenta personal y en el 54 completó el triplete con un disparo desde el centro del área.

Jhon Durán, delantero del Benfica. Foto oficial del Benfica

Nada le salía bien al Casa Pia y en el minuto 58 el ghanés Lawrence Ofori marcó en propia puerta el sexto gol, mientras que el séptimo llegó en el 61 tras un potente remate de Durán, que hizo su primer gol en la Liga Portugal y en la que el Benfica dio una contundente respuesta tras un empate en el primer partido.