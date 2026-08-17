Así fue el gol de Johan Carbonero en Internacional vs Remo, por el Brasileirao

Cuando apenas iban 3 minutos de juego en el partido entre Internacional y Remo, este lunes, apareció el atacante colombiano Johan Carbonero para romper el cero en el marcador y adelantar 1-0 al equipo de Porto Alegre.
Tras un buen centro desde la banda izquierda de Matheus Bahía, el futbolista de nuestro país iba entrando al área y con zurda remató de primera, cambiando la trayectoria y mandando el balón al fondo de la red.
Sin embargo, minutos después, el mismo Johan Carbonero falló una ocasión clara de anotar mano a mano con el arquero de Remo, algo que también fue tendencia en Brasil.
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Así fue el gol de Johan Carbonero en Internacional vs Remo, por Brasileirao:
Internacional 1x0 Remo— Diário de Torcedor (@DiarioGols) August 17, 2026
⚽ Johan Carbonero
🥾 Matheus Bahia
🏆 Brasileirão | 23ª rodada pic.twitter.com/yVEqcfQCEY
Gol errado de Johan Carbonero en Internacional vs Remo:
NÃO PODE PERDER! ❌— Lucas Collar (@LucasCollar) August 17, 2026
Pifada absurda de Alan Patrick e Carbonero desperdiça chance de ampliar o placar! pic.twitter.com/0FsyLnaCim
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