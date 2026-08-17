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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el gol de Johan Carbonero en Internacional vs Remo, por el Brasileirao

Así fue el gol de Johan Carbonero en Internacional vs Remo, por el Brasileirao

Apenas iban 3 minutos del partido, este lunes, y el atacante colombiano Johan Carbonero definió de primera para el 1-0 de Inter de Porto Alegre.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de ago, 2026
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Johan Carbonero Internacional
Johan Carbonero celebra gol con Internacional
Inter Oficial

Cuando apenas iban 3 minutos de juego en el partido entre Internacional y Remo, este lunes, apareció el atacante colombiano Johan Carbonero para romper el cero en el marcador y adelantar 1-0 al equipo de Porto Alegre.

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Tras un buen centro desde la banda izquierda de Matheus Bahía, el futbolista de nuestro país iba entrando al área y con zurda remató de primera, cambiando la trayectoria y mandando el balón al fondo de la red.

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Sin embargo, minutos después, el mismo Johan Carbonero falló una ocasión clara de anotar mano a mano con el arquero de Remo, algo que también fue tendencia en Brasil.

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Así fue el gol de Johan Carbonero en Internacional vs Remo, por Brasileirao:

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Gol errado de Johan Carbonero en Internacional vs Remo:

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