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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhohan Romaña se confesó sobre el abrazo a Lionel Messi; hay una historia oculta

Jhohan Romaña se confesó sobre el abrazo a Lionel Messi; hay una historia oculta

El defensor colombiano Jhohan Romaña decidió hablar sobre el emotivo momento que tuvo con el astro argentino, en el partido León vs Inter Miami, por Leagues Cup.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 17 de ago, 2026
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Jhohan Romaña Lionel Messi
Jhohan Romaña y Lionel Messi abrazados en Inter Miami vs León
AFP

El pasado miércoles el León venció 2-3 a Inter Miami en la fase de grupos de la Leagues Cup, en un partido en el que regresaba Lionel Messi luego de estar unos días ausentes por la muerte de su padre. Pero en dicho compromiso los protagonistas fueron los futbolistas colombianos: Daniel Arcila con doblete de goles, Diber Cambindo con dos asistencias, y al final Jhohan Romaña por un abrazo que le dio a la 'Pulga'.

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El video del emotivo y curioso momento del zaguero central de nuestro país se dio en una acción en la que defendía a la figura de talla mundial, y tras ganar el duelo, decidió abrazarlo, alzarlo y darle un espaldarazo.

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Todo quedó en buena onda, la imagen fue viral a nivel mundial, y Lionel Messi también se lo tomó de buena manera. Ahora, en las últimas horas, el propio Romaña decidió confesar cómo se dio esa situación.

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En una charla breve con la prensa mexicana, el colombiano aseguró de entrada que para él "era un sueño mío desde pequeño jugar algún día con él y se medio".

Ya hablando sobre el abrazo que le dio a Messi en pleno partido y que fue viral en redes sociales, confesó que "la verdad, cuando entró, le di las condolencias por lo de su padre. Ya después nosotros ya teníamos cierta relación, porque tuve una oportunidad de ir a Inter Miami y sé que él estuvo intercediendo un poco; me preguntó por qué no había ido con ellos".

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Para terminar, Romaña recordó la jugada puntual, señalando que "se dio en el uno a uno, fue una linda charla y la jugada se dio natural. Contento por eso", dijo de forma tranquila y orgulloso por la buena reacción que tuvo ese momento, y especialmente la sonrisa que le sacó al '10' argentino.

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Cabe recordar que en ese partido, el Inter Miami, de Lionel Messi, no solamente perdió 2-3 de local, sino que también quedaron eliminados de la Leagues Cup.

Acá las declaraciones de Jhohan Romaña sobre Lionel Messi:

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