Kylian Mbappé quiere seguir haciendo historia; va por otro récord de Cristiano Ronaldo

El francés Kylian Mbappé continúa en 2026, superado un esguince de rodilla, el gran estado de forma que vivió en 2025. Igualó los goles en un año natural en el Real Madrid del portugués Cristiano Ronaldo -59-. Escribió su nombre en la misma página de la de su ídolo, al que ahora persigue igualar o superar otro récord, esta vez en la Liga de Campeones.

Con su doblete ante el Mónaco, equipo en el que se formó como futbolista y deslumbró joven en la élite, suma 11 goles en seis partidos; los mismos números de Cristiano en la fase de grupos de la temporada 2015-2016.

Eso sí, el formato ha cambiado. De un grupo con tres rivales y seis partidos, ida y vuelta, a un grupo global con ocho encuentros ante equipos diferentes. Aún así, 11 tantos en 6 partidos marcan la igualdad entre ambos.



Una temporada en la que Cristiano Ronaldo acabó con 16 tantos en 12 partidos y ganando el trofeo en la final de Milán ante el Atlético de Madrid. Además, dicha campaña tiene similitudes con la actual que vive el Real Madrid.

Publicidad

Hace diez temporadas, el conjunto blanco también cambió de técnico en enero. Salió Rafa Benítez y el club presidido por Florentino Pérez optó por Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid Castilla, primer filial madridista, para reconducir la situación. ¿El resultado? Hizo historia en la Liga de Campeones, ganando tres trofeos de forma consecutiva, algo que ningún club había conseguido en la era moderna de la competición.

Y ahora, en la 2025-2026, Xabi Alonso dejó de ser entrenador del Real Madrid en enero y otro entrenador del Castilla, Álvaro Arbeloa, asumió el mando. Una comparación en la que el técnico no quiso entrar en rueda de prensa tras golear 6-1 al Mónaco.

Publicidad

"¿Quieres que gane tres Champions seguidas yo también?”, bromeó Arbeloa con el periodista que le cuestionó sobre si veía similitudes con el inicio de la primera etapa de Zidane en el Real Madrid.

“Lo que pasó en aquella época fue histórico. Lo que hizo Zidane fue increíble; será difícil repetirlo. Vamos a luchar por todo. No creo en las coincidencias, creo en el trabajo", concluyó.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid. AFP

Un largo camino por delante aún en esta edición, mientras el Real Madrid se encomienda al resurgir de futbolistas como Vinícius o Bellingham y a que Mbappé mantenga el rendimiento estelar que inició en 2025.

Publicidad

Por delante, seguir batiendo récords de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Palabras mayores.

Igualado el de goles en partidos de fase de grupos, a Mbappé le aparece el global de la competición como objetivo, que ha de ser acompañado por una subida de rendimiento global del equipo que ayude a ir avanzando rondas.

Publicidad

Diecisiete goles en una edición de la ‘Champions’ es el récord de Cristiano Ronaldo, en la temporada 2012-2013, en la que el Real Madrid ganó la competición en la final de Lisboa contra el Atlético de Madrid.

A seis de diferencia aún con un partido de fase de liga por completar y encarar toda la fase de eliminatorias. Cristiano anotó 17 en 11 partidos y Mbappé podría llegar a jugar hasta 16 en caso de que el Real Madrid tenga que pasar por la eliminatoria previa a los octavos de final, algo que apunta a evitar al sumar ya 15 puntos en su casillero.