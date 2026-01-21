Síguenos en:
Kylian Mbappé quiere seguir haciendo historia; va por otro récord de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé quiere seguir haciendo historia; va por otro récord de Cristiano Ronaldo

El delantero francés hizo doblete ante Mónaco por la séptima fecha de la fase de liga de la Champions League y se acercó a un registro que logró CR7 en el torneo con la camiseta 'merengue'.

Por: EFE
Actualizado: 21 de ene, 2026
Kylian Mbappé va por marca de Cristiano Ronaldo
Kylian Mbappé va por marca de Cristiano Ronaldo
Foto: AFP

