Deportivo Pereira y el drama por el terremoto; "sentimos ansiedad, desesperación e incertidumbre"

Arturo Reyes, director técnico del Deportivo Pereira, habló este martes en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' sobre los momentos de angustia y desesperación que vivieron a la distancia tras el terremoto de 7.4 que sacudió al país el pasado lunes, siendo uno de los lugares más afectados la capital de Risaralda. El conjunto 'matecaña' aguardaba en Barranquilla listo para enfrentar al Junior en partido de la Liga BetPlay II-2026, pero el fútbol pasó a un segundo plano luego de esta tragedia.

Jugadores, cuerpo técnico y médico del club trataron de comunicarse con sus familiares; Reyes reveló que fueron horas caóticas y llenas de incertidumbre.

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"La verdad momentos llenos de ansiedad, desesperación e incertidumbre. Agradecer a la Dimayor que estuvo muy pendiente, se pusieron la mano en el corazón de que todo el grupo pudiera viajar; de que todos pudieran estar con sus familias. Están todos los jugadores tratando de ayudar en todo lo que se puede", dijo en primera instancia el timonel del Pereira a la mesa de periodistas.



Inmediatamente, después del movimiento telúrico muchos jugadores del club 'matecaña' pidieron volver a la ciudad, ya que la urgencia de ver a sus familiares y saber cómo estaban era apremiante. Después de varias horas, y de un largo viaje, pudieron reencontrarse con sus seres queridos.

La ciudad de Pereira fue una de las más afectadas por el terremoto de 7.4 en la escala de richter que sacudió a Colombia. Foto: AFP

"La verdad que nosotros llegamos por una vía, todo fue en la noche. No alcanzamos a llegar al centro de la ciudad, las imágenes que hemos visto, la ciudad está en el piso; el impacto fue muy grande, la gente necesita mucha ayuda. Lo que hemos podido hablar (con los jugadores) es que han encontrado afectaciones en los edificaciones y apartamentos, lo que tengo entendido es que algunos han logrado habitarlo. El preparador de arqueros no ha podido ingresar a su vivienda y el analista de video que perdió su casa, y la de sus papás también quedó muy mal", añadió.

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Más declaraciones de Arturo Reyes:

- Qué saben del estado del estadio Hernán Ramírez Villegas

"Es un tema bien complejo porque nosotros tenemos el próximo juego contra Jaguares, creo hasta septiembre estará disponible el estadio. Vamos a tratar de conversar mucho con los jugadores, cómo están anímicamennte porque durante esas horas de la mañana, ver las caras de impotencia de ellos, de no poder comunicarse con sus familias fueron complejas; lo que esperamos es que mañana (miércoles) cuando nos volvamos a encontrar, poner un plan de acción hasta que podamos jugar".

- El viaje a la ciudad de Pereira y el sentir del plantel

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"Estamos en una situación difícil en muchas partes del país, y también hay mucha gente que necesita que se siga jugando, directa o indirectamente. El país está solidarizado con el tema, yo no sé si el jugar puede ser algo para que el país muestre su resiliencia y salga adelante. Este grupo estaba muy golpeado porque hay familias de jugadores que estaban en la calle, porque tenían temor de que hubiese una réplica y no poder estar ahí para poder ayudar. Intentamos ir por Cartagena, fueron muchas horas de mucha tensión, el viaje fue demasiado largo también. Todas las personas que trabajan en el fútbol colombiano han entendido que lo más importante no es el fútbol, sino el ayudar al pueblo colombiano".

- ¿Algún jugador le manifestó miedo de continuar en la ciudad de Pereira?

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"Sí, hubo jugadores que se me acercaron diciendo que querían viajar donde su familia, irse para su casa. Tratamos de calmarlos, que lo más importante es que su familia estuviera bien, que luego llegaran y que apoyaran a su familias, y que luego habláramos para tomar cualquier decisión".

- ¿Cómo se encuentra su lugar de residencia en la ciudad de Pereira?

"Nosotros llegamos y lo primero que hicimos fue preguntar en portería si había algo qué hacer antes. Lo que hicimos fue acompañarnos, mirar el apartamento de cada uno, ver qué necesitan, eso es en Cerritos. Tenemos la tranquilidad de que los ingenieros vinieron y estuvieron haciendo la revisión de que no está comprometida la estructura, que podemos habitar los apartamentos, eso da un poco de tranquilidad. Lo más importante es que estamos bien".

