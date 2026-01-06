Kylian Mbappé y la noticia que no querían en Real Madrid, previo a Supercopa de España

Dean Huijsen, recuperado de una leve molestia muscular que le impidió jugar contra Real Betis en LaLiga, es la gran novedad de la convocatoria de Xabi Alonso para la disputa de la Supercopa de España, con Trent Alexander-Arnold en la expedición pese a no poder jugar por lesión, y las bajas de Kylian Mbappé, Éder Militao y Brahim Díaz.

El francés ha apurado hasta el último momento sus opciones de viajar a Yeda, pero el esguince que sufre en la rodilla izquierda le deja fuera de la semifinal que el Real Madrid disputa el jueves ante el Atlético de Madrid.

Según informan a 'EFE' fuentes del club blanco, en caso de avanzar a la final, se estudiará la evolución de Kylian para decidir el viernes si viaja a Arabia Saudita y se suma a la concentración del equipo en Yeda.

Kylian Mbappé celebra gol en Real Madrid vs Barcelona - Foto: AFP

La buena noticia para Alonso es la recuperación de Huijsen, una vez que ha superado la sobrecarga muscular que le impidió iniciar 2026 jugando contra el Real Betis. El central internacional con España es novedad en la convocatoria junto al inglés Trent, que, pese a no tener opciones de jugar minutos por la lesión muscular que sufre en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, integra la expedición y se ejercitará con sus compañeros en la sesión del miércoles.



Junto a Mbappé seguirán siendo baja en el torneo en el que se decide el primer título de 2026 el brasileño Éder Militao, que prosigue con la recuperación de la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación al tendón proximal, y Brahim Díaz, que está disputando la Copa África con Marruecos.

El técnico madridista cambia al tercer arquero, con la entrada de Fran González por Sergio Mestre, y mantiene en la convocatoria a los canteranos David Jiménez y Thiago Pitarch.



La convocatoria del Real Madrid para la disputa de la Supercopa de España la integran: