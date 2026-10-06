La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina; llanto, ovaciones, pólvora y mucho más

Los argentinos despiden a Lionel Messi con una apoteósica "fiesta de agradecimiento" este martes en Buenos Aires, donde el histórico capitán disputará su último partido con la selección que defendió durante más de dos décadas.

A los 39 años, la Pulga jugó por última vez para Argentina en el Monumental, el estadio de River Plate con capacidad para unas 85.000 personas. Las entradas para el amistoso contra Benín se agotaron en menos de dos horas.

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Al minuto 10, se paró el compromiso y llegaron nuevamente las ovaciones, los vítores, aplausos y los los cielos se vieron juegos de luces y el sonido de la pólvora.

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A dos horas del comienzo del partido, las tribunas ya se encontraban bastante pobladas, mientras una marea de hinchas con camisetas albicelestes hacía largas filas para ingresar.



En la tribuna popular una bandera reza "gracias por todo mi capitán". La esposa y la madre del Diez, Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, fueron saludadas con efusividad en un palco, constató la AFP.

"Nos sentimos muy emocionadas porque Messi es un ejemplo de liderazgo, de padre, de ser humano, y estar acá acompañándolo en su última función es un orgullo y un honor", dijo a la AFP Karina Fernández, de 52 años, antes de ingresar al templo futbolístico con su familia.

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- Caravana hacia el estadio -

Desde temprano seguidores esperaron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para ver la salida del ídolo hacia el Monumental.

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El astro y sus compañeros partieron en la tarde rumbo al recinto en un autobús fuertemente escoltado. Decenas de personas vestidas con la casaca nacional salieron a las calles para despedir al ídolo.

"El rival es lo de menos, todo esto va a ser una fiesta para agradecerle a Messi", dijo a la AFP el escritor Ezequiel Fernández Moores.

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Antes del encuentro, la Universidad de Buenos Aires distinguió al crack con su máximo título honorífico, el doctorado Honoris Causa, en el predio de la AFA.

"Poder decir que soy un doctor honorífico", dijo riendo en conferencia de prensa el ídolo, que en numerosas ocasiones ha dicho que lamentaba no haber podido estudiar.

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- Un día inolvidable -

Después de 21 años, 207 partidos y 125 goles, cifras que nadie más ha alcanzado con el equipo nacional, la superestrella pondrá fin a un ciclo que comenzó en 2005 con un accidentado debut ante Hungría.

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"Es un día muy especial para mí, sé que va a ser difícil. Voy a intentar disfrutarlo, estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando", dijo Messi.

Un excombatiente de la Guerra de Malvinas, Fabio Santana, fue convocado para cantar el himno argentino.

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La elección no es casual: Argentina disputa la soberanía de las islas con Inglaterra. Tras el triunfo 2-1 en la semifinal del Mundial 2026 ante los ingleses, algunos jugadores desplegaron una bandera reivindicando esta causa identitaria para los argentinos.

En la cancha, aunque no necesariamente jugando, participarán del homenaje campeones del mundo de Catar 2022, entre ellos Ángel Di María, ya retirado de la Albiceleste. Y en redes sociales excompañeros del Diez, como Neymar, ya lamentan su partida.

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"Va a ser un día inolvidable para todos", dijo el sábado el seleccionador Lionel Scaloni.

Los jugadores de Benín reconocieron que el encuentro quedará grabado en sus memorias.

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"No hay un plan especial para defender contra Messi, hay que disfrutar este partido y ya", dijo el zaguero Mohamed Tijani al canal C5N mientras paseaba por Buenos Aires.

- Nueva era -

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El martes también se despedirá el vicecapitán, el defensor Nicolás Otamendi, mientras la generación encabezada por Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez asumirá el relevo.

El adiós encuentra a Messi en su punto de mayor popularidad, lejos de los tiempos en que parte del público argentino criticaba su rendimiento.

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Para Fernández Moores, la persistencia es una de las claves de la relación que Messi construyó con sus compatriotas.

"Cuando te dicen que todo es breve, todo es efímero, que las cosas no duran ni cinco minutos, ahí está el ejemplo contracorriente de Messi diciendo que hay que persistir, que no todo son cinco minutos", señaló.

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- 20 años en el podio -

Messi fue dos veces subcampeón del mundo (2014 y 2026) y perdió tres finales de Copa América. Incluso, tras uno de esos reveses, anunció en 2016 que dejaba el equipo nacional.

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El retiro duró dos meses para fortuna de los argentinos y luego ganó dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima de 2022 y el Mundial de Catar en 2022.

A finales de agosto anunció su retiro internacional, poco después del fallecimiento de su padre Jorge, su representante y bastón.

Lionel Messi, en su último partido con la Selección Argentina AFP

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Tiene contrato con el Inter Miami hasta 2028, aunque tras el deceso de su papá reveló que podría colgar los botines antes de tiempo.

"Messi estuvo casi 20 años en el podio del fútbol mundial. ¿Y quién hace eso? ¿Quién logra eso en estos tiempos? Eso es lo más notable", afirmó Fernández Moores.