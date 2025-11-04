La liga brasileña sigue rompiendo récords; ahora tiene el fichaje más costoso de Sudamérica

La transferencia de Samuel Lino al Flamengo, procedente del Atlético de Madrid, ascendió al equivalente a 31,6 millones de euros, según un balance del club consultado este lunes por la AFP, récord como el fichaje más alto hecho por un equipo del fútbol sudamericano.

El balance financiero trimestral del equipo de Rio de Janeiro da cuenta del pago de 195,1 millones de reales por el extremo de 25 años, fichado a finales de julio, que representan 31,6 millones de euros.

La operación, que inicialmente había sido estimada por portales especializados como Transfermarkt en 22 millones de euros, deja atrás la marca establecida por el Palmeiras a principios de año al pagar 25,5 millones al Barcelona para repatriar al centrodelantero Vitor Roque.

Samuel Lino suma dos goles y cinco asistencias en 14 partidos jugados en la liga brasileña desde su llegada al conjunto entrenado por Filipe Luís.

El futbolista ha disputado cinco encuentros en la Copa Libertadores, sin haber participado hasta el momento en anotaciones en el torneo continental.

El Flamengo enfrentará en la final de la Libertadores al Palmeiras el 29 de noviembre en Lima.

Samuel Lino, jugador del Flamengo, fichaje más caro de Sudamérica Foto: AFP

Ambos equipos compiten a la vez cabeza a cabeza por el liderato del Brasileirão. Con ocho partidos por delante, los paulistas encabezan la tabla con 65 puntos, uno más que los cariocas.

Por séptima temporada consecutiva, la Copa Libertadores tendrá un campeón de Brasil, mientras el poderío económico de los clubes de la tierra de Pelé abre brechas cada vez mayores con respecto al resto de los países de Sudamérica, como demuestran fichajes como el de Lino.

Palmeiras y Flamengo, de hecho, tienen las nóminas con mayor valor de mercado en la región, de acuerdo con Transfermarkt.

El valor de la nómina de los paulistas es tasado por ese site en 212 millones de euros y el de la de los cariocas en 196 millones.

La plantilla mejor valorada en la región fuera de las fronteras brasileñas es la del River Plate argentino: 86 millones.