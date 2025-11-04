Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / La liga brasileña sigue rompiendo récords; ahora tiene el fichaje más costoso de Sudamérica

La liga brasileña sigue rompiendo récords; ahora tiene el fichaje más costoso de Sudamérica

Uno de los equipos más importantes del fútbol brasileño, Flamengo, informó que uno de sus más recientes fichajes se convirtió en el más caro de todo el continente.

Por: AFP
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Flamengo, uno de los mejores equipos brasileños
Flamengo, uno de los mejores equipos brasileños
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad