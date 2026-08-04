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Gol Caracol  / Insólito: club de quinta división de Inglaterra rechazó millonaria oferta por su gran figura

Insólito: club de quinta división de Inglaterra rechazó millonaria oferta por su gran figura

El fútbol inglés es noticia por la propuesta que rechazó de un millón de dólares por la transferencia de su jugador estelar. Se trata de una cifra que nunca se había visto en la quinta categoría.

Por: EFE
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Abdul Abdulmalik, jugador del Boreham Wood.
Abdul Abdulmalik, jugador del Boreham Wood.
Boreham Wood.

El Boreham Wood, club de la quinta división inglesa, ha rechazado un millón de libras (1,3 millones de euros) por el futbolista Abdul Abdulmalik.

Según Sky Sports, el club sueco Djurgardens ha presentado ya dos ofertas por este futbolista de 23 años que juega como extremo en este club semiprofesional inglés.

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El Boreham Wood rechazó primero una tentativa de 750 000 libras por el futbolista y después la contraoferta de un millón, ya que consideran que este está valorado en más.

Abdulmalik anotó trece goles y repartió siete asistencias la temporada pasada con el Boreham Wood en la quinta división inglesa y ayudó a que el club clasificara a los 'playoff' de ascenso a League Two (cuarta división), donde marcó otros dos goles y dio otras dos asistencias, antes de que el Boreham Wood perdiera en la tanda de penaltis de la final.

En la historia de la quinta inglesa, nunca un equipo ha pagado más de un millón de libras para hacerse con un jugador. El caso más parecido es el de Max Kilman, que militó en el Maidenhead hasta 2018, cuando el Wolverhampton Wanderers, por entonces en la Premier League, decidió pagar 40 000 libras por sus servicios.

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En julio de 2024, el Wolves vendió a Kilman al West Ham United por lo que el Maidenhead se embolsó más de 4 millones de libras por una cláusula de venta en su contrato.

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