Nuevo refuerzo del Real Madrid se confesó; "no me lo pensé dos veces"

El futbolista portugués Bernardo Silva, jugador del Real Madrid, dijo este lunes que, su fichaje por el club blanco no se "lo pensó dos veces", en el que fue su primer entrenamiento como madridista.

Tras su participación en el Mundial, el centrocampista portugués, pasó en la mañana de este lunes el pertinente reconocimiento médico antes de ponerse a las órdenes de José Mourinho.

"Es muy especial y estoy muy feliz de estar aquí. Hablar de este club no es necesario, porque toda su historia habla por sí misma. Estoy muy feliz de empezar e intentar ayudar a este equipo a seguir ganando, que es lo que sabe hacer: ganar, ganar y ganar", dijo en declaraciones a Real Madrid Televisión.

En cuanto a su primer entrenamiento, lo calificó como "muy cansado" y "duro", pero a pesar de ello se mostró "feliz" de poder conocer a sus nuevos compañeros de equipo.



"La gente está con muy buena intensidad y la verdad es que este lugar se siente como una casa. Estoy muy contento de estar aquí".

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Sobre Mourinho, reconoció que actualmente están en el "mismo lado" a pesar de haber sido rivales en algunas ocasiones: "es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, desde pequeño mirábamos mucho sus equipos y siempre ha puesto el nombre de Portugal al nivel más alto", elogió Silva al técnico blanco.

Asimismo, elogió la "grandeza" del Real Madrid como club y la "impresión" que le supone jugar en Santiago Bernabéu, por lo que la decisión para él fue "fácil".

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"Cuando apareció el Real Madrid ha sido imposible no decir que sí. No me lo he pensado dos veces. Es un sueño jugar en el mejor club de la historia del fútbol, porque sus títulos dicen eso, es un privilegio y estoy muy feliz", terminó la entrevista Bernardo Silva.