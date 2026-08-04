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Gol Caracol  / Las palabras de Neymar que alarmaron en Brasil; "ya pensaré, no sé cuánto tiempo más estaré"

Las palabras de Neymar que alarmaron en Brasil; "ya pensaré, no sé cuánto tiempo más estaré"

En las últimas horas, tanto Neymar Jr como su padre hablaron sobre el futuro del '10' en el Santos y hasta dejaron en el aire su posible retiro.

Por: EFE
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Neymar Junior
Neymar Junior; jugador de la Selección de Santos FC
Getty Images

La estrella brasileña Neymar evitó este lunes pronunciarse sobre un posible retiro al terminar su contrato con el Santos, pero su padre y representante, Neymar da Silva Santos, afirmó categóricamente que el atacante de 34 años "va a seguir jugando fútbol".

Neymar se retiró de la selección brasileña tras disputar el Mundial de Norteamérica, pero tiene un vínculo firmado con el club de sus amores hasta diciembre.

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"Cuando termine mi contrato, voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho, si dejo de jugar. Realmente no sé qué voy a hacer", dijo Neymar al ser preguntado sobre su futuro, en una subasta de caridad organizada por él mismo, en Sao Paulo.

"Vamos poco a poco, vamos partido a partido. Me estoy sintiendo bien físicamente", matizó el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain, castigado por un seguidilla de lesiones en los últimos años.

Su padre y representante, Neymar da Silva Santos, también fue cuestionado al respecto.

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"Neymar ama jugar al fútbol. ¿Qué va más va a hacer? Él todavía no tiene un título de médico, entonces va a seguir jugando", respondió el empresario.

El Santos está clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana y pelea por mantenerse en la primera división del fútbol brasileño.

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En 2025 la justicia brasileña rechazó un pedido de Neymar para frenar la publicación de un podcast que presentó a su padre como un empresario "voraz" que estaba detrás de la mayoría de decisiones de su carrera.

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