La Premier League muestra de nuevo su superioridad; rompe ambicioso récord

Los clubes de la Premier League gastaron 3.000 millones de libras (4.000 millones de dólares) en el mercado de fichajes, superando en 650 millones de libras el récord precedente, según un informe del gabinete 'Deloitte' publicado este martes 2 de septiembre, horas después del cierre del mercado.

Ese monto supone un poco más de la mitad (el 51%) del gasto en fichajes en el verano boreal de 2025 de los cinco grandes campeonatos europeos (Inglaterra, España, Francia, Alemania e Italia), según el comunicado de Deloitte. Ese porcentaje es cinco punto superior a la media de la parte de fichajes de la Premier en relación a las otras ligas en el último lustro.

El saldo neto de gastos de la Premier League (descontando los ingresos por ventas de jugadores) fue en 2025 de 1.200 millones de libras (1.600 millones de dólares), una cifra que supone más del doble respecto a 2024 (570 millones de libras) y establece un nuevo récord, superando los 1.100 millones de libras del verano de 2022.

Destaca también el aumento en gastos de casi 100 millones de libras del Championship (segunda división inglesa), cuyos clubes han invertido en este mercato estival un total de 240 millones de libras (321 millones de dólares).

Publicidad

Arsenal, uno de los equipos que más gastó en fichajes en la Premier League AFP

Los otros cuatro grandes campeonatos europeos registraron en conjunto más ingresos que gastos, con un saldo positivo de media de 90 millones de euros (105 millones de dólares).

Publicidad

LaLiga española registró un saldo positivo de 40 millones de euros, la Serie A de 90, la Bundesliga 180 millones y la Ligue 1, 305 millones de euros.

Este récord de gastos de la Premier League por tercer año consecutivo "envía una fuerte señal de que, a pesar del gasto moderado en el resto del continente, los clubes (ingleses) no tienen planes de reducir sus inversiones en el producto del campo de juego", indicó Tim Bridge, de Deloitte.

"Con más equipos ingleses que nunca compitiendo en competiciones europeas, más que cualquier otra liga en Europa, los clubes de la Premier League buscan atraer al mejor talento y consolidar aún más la liga como la más competitiva en el fútbol mundial", añadió.