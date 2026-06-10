Acá todas las novedades de Ditu para cubrir el Mundial 2026; partidos EN VIVO, Fantasy Game y más

Tiago Freire, gerente de producto de Ditu, aplicación de Caracol Televisión, es uno de los artífices de la estrategia para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que incluye la transmisión de 35 partidos en vivo, entre ellos los de la Selección Colombia, y de esa manera en una charla con Gol Caracol detalló todas las novedades que tendrán en medio del multitudinario cubrimiento.

Mundial en Ditu no solo se verá gratis y desde cualquier dispositivo, también ofrecerá una experiencia audiovisual de primer nivel gracias a Dolby Vision y Dolby Atmos. Con imágenes más brillantes, colores más vibrantes y un sonido envolvente, la plataforma elevará la forma de disfrutar el fútbol, consolidándose como una de las experiencias de streaming más completas e innovadoras para seguir la máxima cita del deporte.

"Este año tenemos muchas novedades en Ditu. Transmitiremos los 35 partidos más relevantes del Mundial, juegos entre selecciones de calidad y, además, contaremos con una completa parrilla de contenidos junto a Gol Caracol, totalmente enfocada en el fútbol. Los usuarios podrán disfrutar de debates, análisis, opiniones, ruedas de prensa, entrenamientos de Selección Colombia y mucho más. Durante los 40 días del Mundial, toda nuestra programación girará alrededor de este gran evento deportivo. Además, quienes se pierdan algún partido podrán verlo posteriormente en la plataforma. Tendremos una oferta de contenidos muy amplia para que los aficionados vivan el fútbol antes, durante y después de cada encuentro", explicó inicialmente Freire.

¿Cuáles son los nuevos programas de esa parrilla de Ditu?

"También vamos a estrenar un nuevo programa llamado “Ditu es Mundial”. A lo largo del día tendremos conexiones en vivo con los periodistas que se encuentran en Estados Unidos, cubriendo a las distintas selecciones participantes. Estaremos acompañando las ruedas de prensa, los entrenamientos y todo lo que ocurra en el día a día del Mundial, para mantener a la audiencia informada en tiempo real. Además, en las noches tendremos “Fútbol en Pijama”, un espacio en el que participarán periodistas de Brasil, España y Estados Unidos. Allí analizarán la actualidad de las selecciones de Europa y América Latina, compartirán sus puntos de vista y debatirán sobre el rendimiento, las novedades y los temas más relevantes del torneo.



¿Cómo funciona el juego que tienen, tipo ‘Fantasy’?

Este año queremos que todos puedan sentirse como verdaderos directores técnicos. Por eso lanzamos nuestro Fantasy Game, donde los usuarios podrán crear su propio equipo ideal con los 11 mejores jugadores del Mundial. Participar es muy fácil: solo deben ingresar a MundialDitu.com o acceder desde la plataforma, en la sección de información donde encontrarán Mundial Ditu, registrarse y empezar a armar su equipo. Además, contaremos con trivias y dinámicas especiales durante todo el torneo. Tanto las respuestas correctas en las trivias, como el desempeño de los equipos en el Fantasy permitirán acumular puntos y escalar posiciones en el ranking. En cada fase del Mundial habrá premios para los participantes. Durante las distintas fechas del torneo entregaremos televisores, para un total de siete. Y para los mejores del escalafón general tendremos premios aún más especiales: el primer lugar recibirá un celular de alta gama, el segundo una tablet de alta gama y el tercero una barra de sonido. Además, los ganadores se llevarán la colección completa de los 'Patitos Mundialistas' de Ditu".

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Y todo con el sello de Gol Caracol y con el equipo periodístico que lidera Javier Hernandez Bonnet...

"Sí, vamos a contar con todo el equipo de Gol Caracol. Tendremos a nuestros periodistas desplegados en Estados Unidos, México, Canadá y Bogotá, llevando toda la información y el análisis del Mundial a los aficionados. La alianza entre Gol Caracol y Ditu tendrá una presencia muy sólida, con un canal dedicado 100 % al fútbol y una cobertura permanente de las selecciones participantes. Nuestro objetivo es que los televidentes no se pierdan ningún detalle. Y, por supuesto, con un seguimiento especial a la Selección Colombia durante todo su recorrido en el Mundial".

Vive el Mundial por Ditu. Ditu.

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