Polémica por golpes de Argentina a España en final del Mundial 2026 no paran; "falta a la verdad"

Días después de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, las polémicas tras el final de compromiso siguen dando de que hablar en la prensa internacional.

El altercado entre Dani Olmo y el ex futbolista Roberto Fabián Ayala, ahora miembro del staff técnico de la 'albiceleste', sigue candente, luego del empujón que protagonizó el sudamericano al español.

En declaraciones con 'Diari de Terrassa', el futbolista del FC Barcelona dijo: "Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad, porque no le dije nada, así que a mí no me hace falta que se disculpe", aseguró Olmo, quien acabó respaldando su mensaje con una reflexión ética: "Lo que nos define realmente no es el error, sino el valor de asumirlo".

Esto tras, las declaraciones de Ayala que no dio la cara para pedir disculpas públicamente: "Hay que cortar ya las cosas y que queden ahí. Y yo por eso digo que me hago cargo, porque fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo, como quieren decir. Simplemente fue un empujón y nada más, y quedó ahí".



Discusiones en Argentina vs España final del Mundial 2026 - Foto: AFP

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"Fue una reacción a un dicho, pero ya está. Por eso, yo le pediré las disculpas en persona. No tengo la posibilidad en estos momentos, pero bueno, ya está. Ha pasado miles de veces", afirmó Ayala en su conato de disculpa.

Olmo subrayo que: "cuando mis hijos, mi familia y tantos aficionados y la gente de Terrassa, vean el partido, quiero que estén orgullosos de cómo competimos, de cómo ganamos, y sobre todo, de nuestro comportamiento, porque la trascendencia del fútbol hace que los jugadores seamos un ejemplo para los niños y las nuevas generaciones, y eso conlleva una gran responsabilidad. Pero gracias a Dios, es lo que realmente ha visto y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo", concluyó.

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España por su parte, sigue disfrutando de la segunda Copa del Mundo en su historia, un hecho que marcó por completo al fútbol de este país, tras ganar recientemente también la Eurocopa y con la esperanza de completar su triplete, cuando se defina dónde y cuándo se jugará la Finalissima frente a Argentina nuevamente.