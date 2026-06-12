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Gol Caracol  / La Selección de Canadá, una de las anfitrionas del Mundial 2026, salvó la papeleta; 1-1 con Bosnia

La Selección de Canadá, una de las anfitrionas del Mundial 2026, salvó la papeleta; 1-1 con Bosnia

En medio de un marco colorido y festivo, la Selección de Canadá igualó con su similar bosnio, en un partido del Mundial 2026 que fue apenas aceptable.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Canadá vs Bosnia en el Mundial 2026
Canadá vs Bosnia en el Mundial 2026
AFP

La selección de Canadá no pudo celebrar un triunfo en su debut como coanfitriona del Mundial 2026 y pese a las ganas y a su juego voluntarioso solo empató 1-1 contra Bosnia y Herzegovina este jueves en el partido de apertura del Grupo B disputado en el estadio de Toronto.

El gol canadiense fue obra de Cyle Larin a los 33 minutos del segundo tiempo. El delantero de 31 años, que juega en el Southampton inglés, recibió el balón dentro del área y sacó un remate potente a media altura que se le coló al portero bosnio por el palo derecho.

Jugadores de la Selección de Canadá, festejando anotación en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea el gol de Cyle Larin, en Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026

Acción de juego en el duelo entre Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Duro golpe a la cabeza de jugador de Canadá, frente a Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina se había puesto en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza de Jovo Lukic tras un tiro de esquina.

Lukic, de 1,90 de estatura y 27 años, delantero del U Cluj rumano, aprovechó un balón que peinó su compañero Sead Kolasinac y anotó al ganarles en el salto a los defensores canadienses.

Los últimos minutos fueron un asedio canadiense. Promise David tuvo una gran oportunidad en el tiempo añadido, pero Bosnia resistió para asegurar un empate que deja abierto el Grupo B.

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Canadá evitó una derrota que habría sido especialmente dolorosa en una jornada histórica para el fútbol del país, aunque también confirmó que deberá mejorar su eficacia ofensiva si quiere alcanzar por primera vez las eliminatorias de un Mundial.

En la segunda jornada del Grupo B, el jueves 18 de junio, Canadá se medirá a Catar y Bosnia Herzegovina lo hará frente a Suiza.

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Ficha técnica:

Canadá: Maxime Crépeau - Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Cornelius Austin Derek, Richie Laryea - Tajon Buchanan (Ali Ahmed 61), Stephen Eustáquio (cap) (Jonathan Osorio 90+1), Ismael Kone, Liam Millar (Jacob Shaffelburg 61) - Jonathan David (Promise David 61), Tani Oluwaseyi (Cyle Larin 76). DT: Jesse Marsch (USA).

Bosnia: Nikola Vasiljev - Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (cap) (Dzenis Burnic 84) - Esmir Bajraktarevic (Ivan Sunjic 74), Ivan Basic (Armin Gigovic 62), Benjamin Tahirovic, Amar Memic (Kerim sam Alajbegovic 74) - Ermedin Demirovic, Jovo Lukic (Samed Bazdar 62). DT: Sergej Barbarez.

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Jugadores de la Selección de Canadá, festejando anotación en el Mundial 2026.
Jugadores de la Selección de Canadá, festejando anotación en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

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