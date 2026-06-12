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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo consoló a famosa influencer que se quebró al tenerlo cerca; "dime, ¿qué quieres?"

Cristiano Ronaldo consoló a famosa influencer que se quebró al tenerlo cerca; "dime, ¿qué quieres?"

Cristiano Ronaldo causó revuelo en redes sociales, tras un video que se hizo viral con una famosa influencer, a días antes del debut en el Mundial 2026.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal
Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal
AFP

A días de que Portugal debute en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo se llevó una grata sorpresa por una influencer muy reconocida a nivel mundial, que luego de varios intentos logró su cometido de no solo tomarse una foto con el 'bicho' sino además, entablar una pequeña charla con él.

Se trata de la creadora de contenido e influencer belga Céline Dept, que ya es conocida por ir a los diferentes eventos de fútbol y conocer a otros grandes futbolistas como Messi, Neymar, Haaland, Mbappé entre otros.

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Hace algunos días la influenciadora asistió al juego prepaatorio entre Portugal vs Chile donde logró visualizar a Cristiano Ronaldo desde la zona de fotografos lo cual la emocionó. Ahora, los 'lusos' ya cituados en Estados Unidos, Céline logró visitarlos en su último entrenamiento para chocar las manos y entablar algunas palabras con el 'comandante'.

La alegría de la chica era más que notoria al punto de no poder dejar de llorar, lo cual Ronaldo le dijo: "no llores. Después de tanto tiempo siguiéndome, feliz de conocerte, ¿qué quieres que hagamos?", la belga le respondió: "antes que nada, gracias por absolutamente todo. ¿Podemos tomarnos una foto?", inmersa de lagrimas de alegría.

Sin duda una de las frases que más emocionó a la chica fue cuando el 'bicho' le dijo: "por supuesto, pero (séca tus lágrimas). ¡Eres realmente muy hermosa!".

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Cristiano Ronaldo en modo Mundial

El portugués tuvo una temporada de ensueño, pues despues de muchos intentos fallidos logró levantar un título oficial con Al Nassr: fue la liga saudí hace algunas semanas, tras dejar en el camino en la tabla a su máximo rival Al Hilal. Este trofeo es uno más de los que ha alcanzado Ronaldo en todos los equipos en los que ha jugado y que además, a sus 41 años, está muy cerca de llegar a los 1000 goles como profesional.

Ahora, con su selección espera lograr la Copa del Mundo, unico trofeo que le falta en su carrera y sin duda el más difícil, ya que su país nunca lo ha conseguido y en esta edición ya 'puntean' como uno de los favoritos a conseguirlo, gracias al buen presente futbolistico que tiene el grupo. Su primer desafio será frente a RD Congo (17 de junio), posteriormente frente a Uzbekistán (23 de junio), y por último frente a Colombia (27 de junio).

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