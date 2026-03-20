La Selección España ya tiene lista su nueva camiseta para el Mundial 2026

La Selección España estrenará en el amistoso ante Serbia en Villarreal el 27 de marzo su nueva equipación, la que lucirá como segunda en el Mundial 2026, la camisaseta color blanco roto evocando el color de una página, como referencia la rica tradición literaria del país.

La prenda, presentada en Los Ángeles por 'Adidas' en un lanzamiento global junto a 25 federaciones, recupera los "códigos clásicos de la estética" de la marca, asociada Copa Mundial de FIFA, con patrones geométricos y líneas estilizadas.

La Selección de España, dirigida por Luis de la Fuente, jugará de blanco roto el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con un diseño que incorpora un patrón integral en tono pirita inspirado en los dibujos y grafismos presentes en los libros y manuscritos clásicos.

Las mangas y el cuello, que muestra en la parte posterior la inscripción "España", lucen en color dorado y burdeos de una camiseta diseñada para ayudar a los jugadores en condiciones de calor extremo, que recupera 36 años después en un Mundial el icónico logo del trébol de la marca deportiva, evocando la estética de los 90.



Diseñada para responder a escenarios de mucho calor en los partidos, la camiseta con tejido jacquard para un acabado más ligero, incorpora tejidos con elasticidad mecánica y materiales Climacool+, para evacuar el sudor con mayor rapidez y ayudar a mantener a los jugadores secos durante más tiempo.