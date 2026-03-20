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Gol Caracol  / La Selección España ya tiene lista su nueva camiseta para el Mundial 2026

La Selección España ya tiene lista su nueva camiseta para el Mundial 2026

La 'roja', dirigida por Luis de la Fuente, presentó en sociedad lo que será su segunda equipación para el Mundial 2026; la estrenará muy pronto.

Por: EFE
Actualizado: 20 de mar, 2026
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La Selección de España es una de las favoritas para el Mundial 2026.
La Selección de España es una de las favoritas para el Mundial 2026.
Getty

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