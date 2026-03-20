No para la polémica; "si aplicamos 'walkover', Argentina es bicampeón de la Finalissima"

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, dijo el jueves 19 de marzo que la Selección Argentina debería ser considerada bicampeona de la Finalissima, el torneo que enfrenta a los campeones de Sudamérica y Europa, luego de que el partido programado contra España fuera cancelado.

"Si aplicamos walkover (no presentación) sos bicampeón de la Finalissima. Y otra cosa más: hay que creérsela, el pasto del vecino no es tan verde", afirmó Domínguez sentado junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, en declaraciones al canal 'DSports' en Paraguay.

Lionel Messi celebra gol para Argentina en Copa América 2024 - Foto: AFP

La afirmación del 'mandamás' de la Conmebol ocurrió luego de realizado el sorteo de los grupos de las copas Libertadores y Sudamericana en la sede del organismo regional en Luque, vecina a Asunción, el jueves.



Domínguez agregó en una breve declaración ante la radio argentina 'La Red': "¿Vos de qué nacionalidad sos? Argentino, entonces felicitaciones porque son bicampeones de la Finalissima, no se presentaron".

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La Selección Argentina ganó en 2022 la pasada edición de la Finalissima, al golear en Wembley a Italia por 3-0.

Argentina y España ya no jugarán la Finalissima; la UEFA lo confirmó. Fotos: Getty

¿Por qué se canceló la Finalissima entre España y Argentina?

El partido de 2026 entre los campeones de América (Argentina) y Europa (España), previsto para jugarse en Doha el 27 de marzo, fue cancelado debido a los ataques sufridos en Catar en el marco del conflicto en Oriente Medio, desatado tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y la respuesta iraní contra países de la región, lo que generó riesgos de seguridad insostenibles para el evento.

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La fecha y reubicación del juego, programado originalmente en el estadio de Lusail, cerca de la capital catarí, provocaron desacuerdos entre europeos y sudamericanos.

Sin acuerdo para encontrar una sede alternativa a Doha, la UEFA y la Conmebol anunciaron el domingo anterior la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España.