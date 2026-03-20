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Gol Caracol  / No para la polémica; "si aplicamos 'walkover', Argentina es bicampeón de la Finalissima"

No para la polémica; "si aplicamos 'walkover', Argentina es bicampeón de la Finalissima"

La Finalissima entre España y Argentina fue cancelada por desacuerdos en el tema de la sede del partido, pero en las últimas horas unas declaraciones retumbaron desde la Conmebol.

Por: AFP
Actualizado: 20 de mar, 2026
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La Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
Jugadores de la Selección Argentina en un partido rumbo al Mundial 2026.
Getty

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