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Gol Caracol  / La maldición del fútbol ruso condena a Andrea Pirlo, impidiéndole dirigir a la Selección Italia

La maldición del fútbol ruso condena a Andrea Pirlo, impidiéndole dirigir a la Selección Italia

La caída de Andrea Pirlo para dirigir a la Selección de Italia sigue generando polémica. En la prensa internacional apuntan al fútbol ruso como la razón principal que frenó su llegada.

Por: EFE
Actualizado: 27 de jul, 2026
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Andrea Pirlo
Andrea Pirlo
AFP

La selección italiana fue una de las grandes ausentes del pasado Mundial 2026. La otra fue Rusia, que no puede participar en competiciones internacionales desde febrero de 2022 debido a la guerra en Ucrania.

Con todo, el aspirante a seleccionador italiano, Andrea Pirlo, cometió el grave error de ligar su futuro profesional al del fútbol ruso, que se ha perdido ya dos Mundiales y una Eurocopa en menos de un lustro de sanción.

Como consecuencia, Pirlo ha tenido que renunciar a su sueño de dirigir a la Azzurra justo cuando el fútbol transalpino vive la mayor crisis de su historia.

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La mayor casa de apuestas rusa

Pirlo, que entrenó durante una temporada a la todopoderosa Juventus (2020-2021), firmó hace un año un contrato con el Dubai United, club de los Emiratos Árabes Unidos que es propiedad del empresario ruso Serguéi Lomakin.

Lomakin es también propietario del club ruso Ródina (Patria), que ascendió a la división de honor rusa y es entrenado actualmente por el español Juan Díaz Quinta. En su debut cayó el sábado ante el Spartak Moscú (3-0).

Andrea Pirlo ficha por el Sampdoria de la Serie B italiana, según medios
Andrea Pirlo ficha por el Sampdoria de la Serie B italiana, según medios
Foto: AFP

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Aunque Lomakin asegura que no tiene nada que ver con ello, Pirlo firmó en octubre del pasado año un contrato con la mayor casa de apuestas de Rusia, Fonbet, que lo describió "como una victoria para todo el deporte ruso".

En dicho contrato se comprometía a representar a la compañía en el mercado internacional, participar en sus actividades y promover el deporte ruso.

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"Para nosotros es extremadamente importante mostrar que, incluso en condiciones de total aislamiento, las estrellas mundiales están dispuestas a cooperar abiertamente con compañías rusas y ayudar a fomentar y popularizar el deporte nacional tanto dentro de Rusia como en el exterior", informó entonces Fonbet.

Polémico viaje a Moscú

En el marco del cumplimiento de ese contrato, el pasado 24 de mayo viajó a Moscú en compañía de otra leyenda del fútbol transalpino, Marco Materazzi, campeón mundial en 2006.

Participaron en una gala y firmaron autógrafos en el Día del Fútbol en las instalaciones del estadio Luzhnikí, que albergó la final del Mundial 2018 entre Francia y Croacia.

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También asistieron a la final de la Copa de Rusia, torneo patrocinado por Fonbet, entre el Spartak y el Krasnodar, con victoria para el primero, dirigido por el español, Juan Carlos Carcedo.

Esto le valió las críticas de políticos italianos y europeos -Materazzi se disculpó-, pero especialmente del antiguo compañero de Pirlo en el Milán, el ucraniano Andréi Shevchenko.

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"Condeno lo que hicieron. Sabían lo que hacían, pero de todas formas tomaron esa decisión (...) Tendrán que vivir con ello, es su elección. Por ahora, nuestro relación entra en pausa. Me dolió", dijo el Balón de Oro.

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