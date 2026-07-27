"El Presidente de Millonarios dijo que gastaron millones en fichajes, pero el equipo no mejora"

Tras el estreno de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-II, en donde cayó por la mínima diferencia frente a Bucaramanga, fue tema de análisis en 'Jugada Maestra', programa de 'Ditu', que dejó con preocupantes conclusiones a toda la hinchada 'azul'.

En la mesa de análisis coincidieron en que los 'embajadores' siguen sin mostrar una mejoría clara dentro de la cancha, comparado con el semestre pasado, cuando quedó por fuera de los ocho clasificados. Tras casi dos meses de pretemporada, los dirigidos por Fabián Bustos no lograron ilusionar a su afición, que nuevamente acompañó de manera masiva en el estadio El Campín.

"Mateo García es un buen jugador, era un volante mixto en Once Caldas, llegaba al área, pisa zona de gol y de vez en cuando marcaba. Hoy, en Millonarios, los dos volantes, (Rodrigo) Ureña y Mateo (García), juegan muy pegados a los centrales; prácticamente no participan en la generación de juego, no acompañan ni se acercan. Podrían arriesgar un poco más para iniciar las jugadas", dijo de entrada Nelson Gallego.

"Por otra parte, Daniel Ruiz toda la vida fue volante '10', pero ahora lo tiran a los costados. Pónganlo ahí, denle la oportunidad de ser ese conductor de Millonarios, como era antes, como lo hizo también en Fortaleza. De lo contrario, siempre queda un hueco enorme en la mitad de la cancha porque no hay quien acompañe la creación", agregó.



Por su parte, Javier Castell complementó el tema diciendo:"Enrique (Camacho) dijo que este era el mercado con la mayor cantidad dinero en fichajes, pero la realidad es que un equipo tan grande como Millonarios no muestra una mejoría. No se ven variantes, no hay cambios que puedan modificar el rumbo, ni un jugador que logre organizar al equipo. Y contra Bucaramanga tampoco se veía por dónde podía llegar el gol".

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Millonarios recibió al Atlético Bucaramanga en la primera fecha de la Liga II-2026. Foto: Colprensa

"Contra Bucaramanga debían tener muy claro que a (Fabián) Sambueza hay que marcarlo sí o sí. Ese es el jugador diferente. Los demás pueden ir y venir, pero él constantemente marca la diferencia. Ahora, con Millonarios, no sé qué va a pasar; no se ve un equipo sólido ni una idea clara de juego", concluyó Nelson Gallego diciendo a la mesa de panelistas.

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¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga BetPlay?

El equipo 'albiazul' ahora viajará a Barranquilla para enfrentar al bicampeón de Colombia: Junior, en juego que se disputará en el estadio Romelio Martínez el día sábado 1 de agosto a las 8:15 de la noche, válido por la fecha dos de la Liga BetPlay 2026-II.