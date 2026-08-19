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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así se jugará la fase final de la Liga BetPlay 2026-II; hubo decisión tras Asamblea Extraordinaria

Así se jugará la fase final de la Liga BetPlay 2026-II; hubo decisión tras Asamblea Extraordinaria

Este miércoles los directivos del fútbol colombiano tomaron decisiones sobre el calendario y formato de la Liga BetPlay 2026-II y la Copa BetPlay, tras los hechos ocurridos en el país.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Fútbol colombiano Liga BetPlay 2026-II
Acción de juego de Fútbol colombiano en Liga BetPlay 2026-II - Foto:
Colprensa

Tras varios días de pausa del fútbol colombiano, tanto en Liga BetPlay 2026-II, como en la Copa BetPlay, la acción regresará este miércoles 19 de agosto, y en horas de la mañana tras la Asamblea Extraordinaria, hubo determinaciones importantes tomadas por los directivos de los clubes del rentado local.

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Por eso, la Dimayor informó en las últimas horas que tras la reunión y "luego de evaluar las circunstancias actuales del país y revisar las condiciones del calendario deportivo" se tomaron decisiones, especialmente en cuanto al formato de los campeonatos en nuestro país.

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En el comunicado, la Dimayor notificó que van a "mantener el formato vigente de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026, dando continuidad al sistema de competencia establecido desde el inicio del campeonato", por lo que seguirán los cuadrangulares finales, y no habrá play-offs como se rumoreaba, para mayor agilidad, como pasó en el primer semestre.

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Lo que si se modificó fue "el formato de la Copa, estableciendo que las fases de Octavos de Final y Cuartos de Final se disputarán a partido único. Los partidos de Semifinal y Final se jugarán a ida y vuelta", y explicando que "la localía de las llaves de Octavos y Cuartos se definió respetando lo estipulado con respecto al partido de vuelta en el reglamento de la competición. Es decir, si el partido es entre un equipo que participa en el Torneo BetPlay con uno de la Liga BetPlay, será local el equipo de la segunda categoría. Si el partido es entre dos equipos que participan en la Liga BetPlay, el local es quien quedó mejor ubicado en la tabla de reclasificación del primer semestre".

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Partidos de los octavos de final de la Copa BetPlay 2026, a partido único:

  1. Real Cundinamarca vs. Internacional de Bogotá
  2. Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
  3. Deportes Quindío vs. Llaneros FC
  4. Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
  5. América de Cali vs. Deportivo Pereira
  6. Once Caldas vs. Alianza FC
  7. Barranquilla FC vs. Millonarios
  8. Independiente Santa Fe vs. Fortaleza CEIF

Ahora, solo falta que se decidan las fechas y horas de estos compromisos, teniendo a Real Cundinamarca, Nacional, Quindío, Pasto, América, Once Caldas, Barranquilla FC y Santa Fe, como los que oficiarán como locales.

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Twitter de Atlético Nacional

En el comunicado, la Dimayor destacpo que "estas decisiones han sido adoptadas de manera responsable y consciente del momento que atraviesa el país, buscando contribuir a una adecuada organización de las competencias y, al mismo tiempo, garantizar un manejo responsable y equilibrado del calendario del Fútbol Profesional Colombiano".

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