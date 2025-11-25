Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Lamine Yamal debe rodearse de gente que le quiera; que el personaje no se devore a la persona"

"Lamine Yamal debe rodearse de gente que le quiera; que el personaje no se devore a la persona"

Después de las polémicas que protagonizó tan en Barcelona como en la Selección España, una leyenda del deporte español aconsejó al joven, Lamine Yamal.

Por: EFE
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Lamine Yamal, estrella del Fútbol Club Barcelona, en medio de una sesión de entrenamiento
Lamine Yamal, estrella del Fútbol Club Barcelona, en medio de una sesión de entrenamiento
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad