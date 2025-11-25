"Lamine Yamal debe rodearse de gente que le quiera; que el personaje no se devore a la persona"

Rafael Nadal, que dejó el tenis profesional hace ahora un año, con veintidós títulos de Grand Slam a sus espaldas sobresalientes en un amplio e histórico palmarés, habló de lo complicado de gestionar el éxito en algunos momentos y en el caso del jugador del Barcelona, Lamine Yamal, erigido con 18 años en un referente del fútbol actual, le aconsejó que se rodee de "la gente que le quiera de verdad"

"Le diría que se rodee de gente que le quiera de verdad, gente que quiera lo mejor para él; y que sea inteligente para escuchar las cosas que los personajes de éxito no queremos escuchar. Se tiene que rodear de las personas que considere que quieren hacerle un bien en su vida, sea familia, crearse un equipo alrededor, de su confianza", dijo en Movistar, donde fue entrevistado.

"Cada uno tiene una personalidad y una mentalidad distinta. A veces no es fácil. Hay muchas formas de llegar al éxito todos quieren verte, saber de ti y tienes que encontrar tu punto de vuelta y vivir en un mundo real. No en un mundo irreal. Se tiene que rodear de las personas que considere que le van a hacer bien. Pero cada uno tiene una personalidad y es de una forma. Te puede hacer una persona equilibrada y feliz y no que el personaje acabe por devorar a la persona", añadió sobre el jugador del Barcelona.

Además, Rafael Nadal, ganador de 22 torneos de Grand Slam y gran aficionado al Real Madrid, consideró que, pese a sus últimos resultados, sigue viendo al equipo blanco "en una posición de privilegio" y recordó que se trata de un nuevo proyecto que necesita tiempo para rendir a su máximo nivel.



Lamine Yamal, figura del Fútbol Club Barcelona, fue ovacionado por los hinchas, tras un brillante partido AFP

"Yo sigo viendo que el equipo está en una posición de privilegio y evidentemente es un nuevo proyecto, con un entrenador nuevo, en el que se tienen que ir asimilando muchas cosas y la casa no se construye en un día" dijo el extenista a los medios a su llegada a la gala de entrega de los Premios Marca del Deporte.

Preguntado por las dudas que está dejando en las últimas semanas el equipo que entrena Xabi Alonso, Nadal recordó que va líder en La Liga y está desempeñando un buen papel en la Liga de Campeones.

"Lo veo un proceso natural de un deporte del que se tienen que escribir cada día páginas y páginas y se tiene que hablar horas y horas, con lo cual creo que todos sabemos cómo funcional el fútbol, ustedes hacen su trabajo y Xabi va de momento primero en la Liga y en una posición de privilegio en la Champions", dijo.