Lamine Yamal, elogiado por una leyenda del Real Madrid: "Está rompiendo muchas barreras"

Raúl González Blanco, exjugador internacional del Real Madrid y ex entrenador del filial madridista, declaró este jueves que Lamine Yamal, delantero del Barcelona, está "rompiendo muchas barreras y haciendo muchas cosas dentro del terreno de juego que pocos han hecho", aunque admitió que "ahora tiene que consolidar todo eso que está haciendo".

Raúl, que disputó 741 partidos oficiales con el Real Madrid entre 1994 y 2010, analizó el clásico liguero que disputará su exequipo el próximo 26 de octubre frente al Barcelona.

"Creo que da un poco lo mismo cómo se llegue, un clásico es un partido siempre especial. Creo que el Real Madrid, al jugar en casa y estar con su afición, es un poco más favorito, pero se va a encontrar un gran equipo enfrente", dijo Raúl, que destacó del equipo rival al joven Lamine Yamal, que, a sus 18 años, está marcando diferencias con el Barcelona.

"Es un gran jugador, está rompiendo muchas barreras, y dentro del terreno de juego está haciendo cosas que muy pocos han hecho. Es muy joven y ahora tiene que consolidar todo eso que está haciendo. Puede ser un jugador muy importante para su club ahora mismo y también para la selección española", confesó Raúl, que participó en el Desafío Nacex, un torneo de pádel solidario a beneficio de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar.



Lamine Yamal, jugador español del Barcelona, celebra un gol en La Liga de España AFP

El exdelantero del Real Madrid fue preguntado por el belga Thibaut Courtois, dueño de la portería blanca desde 2018 y al que evitó comparar con Iker Casillas.

"Casillas es Casillas, es un mito del Real Madrid, y Courtouis lo está haciendo muy bien, está haciendo grandes cosas y el tiempo pondrá cada uno en su lugar", concluyó.