Malas noticias con Lamine Yamal: tiemblan en la Selección de España y Barcelona

Luego de que Luis de la Fuente revelara sus convocados para los partidos de eliminatorias europeas, saltó la noticia de que Lamine Yamal no asistirá. Acá los detalles.

Por: AFP
Actualizado: 3 de oct, 2025
Lamine Yamal, en el más reciente partido del Barcelona
Foto: AFP

