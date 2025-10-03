Malas noticias con Lamine Yamal: tiemblan en la Selección de España y Barcelona

Lamine Yamal no podrá jugar los partidos de clasificación para el Mundial de España contra Georgia y Bulgaria este mes, tras sufrir una recaída de su lesión en la ingle, anunció el Barcelona este viernes. Se espera que el extremo de 18 años esté de baja hasta tres semanas, después de que la lesión reapareciera tras la derrota por 2-1 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League el miércoles.

Yamal disputó su primer partido como titular desde agosto, tras haber faltado a cuatro partidos por recuperarse de una lesión en la ingle, lo que enfureció al entrenador del Barcelona, Hansi Flick, quien consideró que la lesión empeoró tras su participación en los partidos de clasificación para el Mundial de septiembre.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, declaró el viernes que no tenía ningún problema con Flick tras sus críticas sobre la gestión del joven jugador por parte de la selección. "No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente me sorprendieron esas declaraciones, porque él ha sido entrenador de una selección nacional y pensé que tenía esa empatía", dijo De la Fuente tras anunciar la convocatoria para los próximos partidos de clasificación.

"Sabemos que tenemos dos partidos muy importantes; estamos jugando por el Mundial. Parece que eso no importa y estamos hablando de Flick. Estamos jugando por el Mundial, eso es lo que realmente importa. El resto no es importante. Cada uno dijo lo que tenía que decir, y ya está".

Flick declaró entonces que había hablado brevemente con De la Fuente por mensaje de texto, pero que su comunicación podría mejorar.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona durante un partido con Levante Foto: AFP

De la Fuente buscó aclarar la situación el viernes, intentando dar por zanjado el asunto. "Lo que pasó fue que, al terminar el partido, tenía cierta molestia. Pero yo nunca he jugado sin molestias. No pasó nada", dijo. "Nuestro equipo médico lo ha explicado, y yo también. Nada más. ¿Tenía molestias después del partido?". Bueno, no lo sé.

La reciente lesión de Yamal también genera dudas sobre su disponibilidad para el Clásico contra el Real Madrid el 26 de octubre.

España tampoco contará con Nico Williams y Dani Carvajal la próxima semana, mientras que Álvaro Morata ha sido excluido de la convocatoria tras un flojo inicio de temporada en el Como. El extremo del Athletic Club, Williams, no ha vuelto a jugar desde que sufrió una lesión en la ingle en la victoria por 6-0 contra Turquía. Su club habría solicitado que se controlara su tiempo de juego debido a molestias físicas. «El riesgo en el fútbol y en el deporte siempre existe. Si juega en su club, asume esos riesgos. Estamos hablando de situaciones completamente normales», declaró De la Fuente.

España lidera el Grupo E con seis puntos tras dos partidos. Se enfrentará a Georgia en Elche el 11 de octubre y recibirá a Bulgaria en Valladolid tres días después.