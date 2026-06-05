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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 5 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 5 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY viernes 5 de junio, con la Selección Colombia femenina en acción en la Liga de Naciones y duelos de fogueo. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol.
Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones de la Conmebol.
Colprensa

Este viernes 5 de junio, el calendario futbolero indica que una serie de duelos preparatorios de cara al Mundial 2026. Además, la Selección Colombia femenina tendrá un duelo importante frente a Uruguay, en cumplimiento por la Liga de Naciones de la Conmebol.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 5 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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A qué hora juega HOY la Selección Colombia femenina vs. Uruguay por la Liga de Naciones

Partidos EN VIVO HOY, viernes 5 de junio:

EquiposHora/Canal
Colombia vs. China8:00 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win
Bielorrusia vs. Siria11:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
Alemania vs. Noruega11:00 a.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - DAZN

Georgia vs. Baréin11:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
Eslovaquia vs. Montenegro11:30 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
Arabia Saudita vs. Túnez11:30 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win
San Marino vs. Bangladesh12:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
Liechtenstein vs. Estonia12:00 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - DAZN, DAZN App Gratis, FIFA+
Moldavia vs. Bulgaria12:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
Hungría vs. Finlandia12:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
Azerbaiyán vs. Malta1:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
España vs. Inglaterra1:45 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - Disney+ Premium
Bolivia vs. Paraguay6:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Win
Argentina vs. Perú6:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Win
Colombia vs. Uruguay6:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
Chile vs. Ecuador6:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Win
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