Partidos EN VIVO HOY 5 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este viernes 5 de junio, el calendario futbolero indica que una serie de duelos preparatorios de cara al Mundial 2026. Además, la Selección Colombia femenina tendrá un duelo importante frente a Uruguay, en cumplimiento por la Liga de Naciones de la Conmebol.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 5 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
Partidos EN VIVO HOY, viernes 5 de junio:
|Equipos
|Hora/Canal
|Colombia vs. China
|8:00 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win
|Bielorrusia vs. Siria
|11:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Alemania vs. Noruega
|11:00 a.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - DAZN
|Georgia vs. Baréin
|11:00 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Eslovaquia vs. Montenegro
|11:30 a.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Arabia Saudita vs. Túnez
|11:30 a.m. - Maurice Revello Tournament - Win
|San Marino vs. Bangladesh
|12:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Liechtenstein vs. Estonia
|12:00 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - DAZN, DAZN App Gratis, FIFA+
|Moldavia vs. Bulgaria
|12:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Hungría vs. Finlandia
|12:45 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|Azerbaiyán vs. Malta
|1:00 p.m. - Amistoso - Disney+ Premium
|España vs. Inglaterra
|1:45 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - Disney+ Premium
|Bolivia vs. Paraguay
|6:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Win
|Argentina vs. Perú
|6:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Win
|Colombia vs. Uruguay
|6:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Chile vs. Ecuador
|6:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Win