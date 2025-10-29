Hora y TV para ver HOY Millonarios vs. Once Caldas por la Liga BetPlay 2025-II

Millonarios recibirá esta noche en el estadio Nemesio Camacho el Campín a Once Caldas, en duelo válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-2. Un empate dejaría a los dos equipos casi eliminados, mientras que una victoria de alguno lo mantendría luchando por uno de los cupos a los cuadrangulares finales.

El cuadro 'embajador' llega a este encuentro tras lograr una victoria importantísima 1-0 en el último minuto del clásico frente a Santa Fe, con gol de Cristian Cañozales. Esa anotación le permitió al equipo sumar 21 puntos y tener todavía alguna posibilidad de clasificar.

Por su parte, el Once Caldas también resultó ganador de su último partido, 1-0 frente a Unión Magdalena. Resultado que sentenció el descenso del cuadro samario y le dio chances al 'blanco blanco' de poder pelear por entrar en los ocho. El gol del juego lo hizo Dayro Moreno, quien venía envuelto en rumores de actos de indisciplina en el club, pero que regresó recargado a hacer goles.

Para este partido, el técnico de Millonarios, Hernán Torres, convocó a gran parte de los jugadores que estuvieron en el triunfo en el clásico capitalino, con la única novedad de la ausencia de Dewar Victoria, que fue expulsado, y en su lugar estará el defensor central Sergio Mosquera.



Convocados de Millonarios

Arqueros: Guillermo de Amores y Diego Novoa.

Defensas: Samuel Martín, Sergio Mosquera, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias, Danovis Banguero, Álex Moreno Paz y Sander Navarro.

Volantes: Nicolás Arévalo, David Macalister Silva y Stiven Vega.

Delanteros: Beckham Castro, Leonardo Castro, Santiago Giordana, Luis Marimón, Edwin Mosquera, Cristian Cañozales y Jorge Hurtado.

Hace escasos minutos, el conjunto 'albo' también dio a conocer la lista de los llamados al encuentro y es comandada por su goleador Dayro Moreno.



Convocados de Once Caldas

Arqueros: James Aguirre y Joan Parra.

Defensas: Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Efraín Navarro, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo y Jerson Malagón.

Volantes: Tomas García, Mateo García, Iván Rojas, Alejandro García, Robert Mejía y Kevin Villada.

Delanteros: Mateo Zuleta, Déinner Quiñones, Andrés Ibarguen, Michael Barrios, Jefry Zapata y Dayro Moreno.

Hora y TV para ver HOY Millonarios vs. Once Caldas por la Liga BetPlay 2025-II

El duelo entre Millonarios y Once Caldas se disputará este miércoles a las 8:20 de la noche y podrá observarse a través del canal que transmite el fútbol colombiano. Además, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias del partido en el portal de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.