Hora y TV para ver HOY Racing vs. Flamengo por semifinales de la Copa Libertadores

Llegó la hora para que Gustavo Costas intente una nueva epopeya. Con las apuestas en contra, Racing buscará este miércoles dar vuelta a la serie contra el todopoderoso Flamengo y regresar a una final de la Copa Libertadores por primera vez en casi seis décadas.

Campeón por primera y única vez de la Libertadores en 1967, cuando un pequeño Costas entraba en la cancha en brazos de los jugadores como mascota del equipo, la Academia va por una nueva epopeya continental casi un año después de alzar la Copa Sudamericana.

El club argentino llega al estadio El Cilindro de Avellaneda con la necesidad de revertir la derrota agónica que sufrió en Rio de Janeiro la semana pasada, donde el Fla se impuso por 1-0.

Aunque el Mengão, que dirige el exlateral Filipe Luís, hizo méritos para ganar por más, el portero albiceleste, Facundo Cambeses, hizo al menos tres atajadas consagratorias que permitieron que los suyos sigan de pie.

Costas, fervoroso hincha de Racing, convocó a los seguidores a una multitudinaria reunión en Avellaneda antes de concentrar al plantel para el juego que definirá al primer finalista. "Todos juntos podemos lograr este sueño que tanto buscamos", dijo en un video divulgado en redes sociales.

El vencedor de la batalla entre argentinos y brasileños chocará en la final, el 29 de noviembre en Lima, con Palmeiras o Liga de Quito, que sorprendió al imponerse 3-0 al cuadro paulista en la ida, en Ecuador.

La revancha entre brasileños y ecuatorianos se disputará el jueves en Sao Paulo.

Costas, carismático entrenador de 62 años, campeón además en sus travesías por Perú, Ecuador, Colombia y Paraguay, ya se había encargado de levantar el ánimo de su equipo tras la caída en el Maracaná.

"Ellos (Flamengo) tienen un equipazo, tienen una billetera más grande, tienen muchas más cosas. Pero estamos más vivos que nunca, y en casa nos vamos a jugar el sueño de poder ir a Lima. (...) ¡Vamos a ir a Lima!", dijo entonces.

Además de Cambeses que reemplazó al arquero chileno Gabriel Arias, Racing confía en el delantero Adrián "Maravilla" Martínez, máximo artillero de la Copa con siete goles, pero de juego discreto en la ida.

Costas plantará el equipo al menos con un cambio frente al que jugó en Rio debido a la fractura en el maxilar del defensor Santiago Sosa, clave en su retaguardia.

Acción de juego del partido de ida entre Racing y Flamengo Foto: AFP

Flamengo, con tres títulos en el bolso, se volvió habitual de las finales recientes de la Libertadores, con victorias en 2019 y 2022 y una final perdida en 2021.

Es lo que se espera de una de las nóminas más valiosas de América.

El Mengão juega a dos bandas esta temporada, pues apunta también al Brasileirão, en el que está segundo, apenas un punto debajo del líder Palmeiras, a falta de nueve jornadas para el final.

Sin embargo, perdió el sábado en su visita a Fortaleza (1-0).

"Tenemos que olvidar la derrota rápido y corregir los errores. El miércoles tenemos el partido más importante de la temporada hasta ahora. Todos queremos estar en Lima", dijo Filipe Luís, de 40 años, tras la derrota.

El prometedor timonel brasileño deberá hacer al menos una variante, ya que el delantero Pedro sufrió una fractura en el antebrazo derecho, mientras que el defensor Léo Ortiz está en condiciones de volver después de sufrir un golpe en la victoria liguera contra Palmeiras.

La antesala del choque estuvo marcada por un accidente en el estado de Rio de Janeiro de un autobús que transportaba a simpatizantes de Flamengo hacia Buenos Aires. Al menos 35 personas resultaron heridas, según el más reciente balance oficial.

Hora y TV para ver HOY Racing vs. Flamengo por semifinales de la Copa Libertadores

El juego entre argentinos y brasileños será a las 7:30 p.m. (hora de Colombia) y tendrá transmisión de ESPN y Disney+. De igual manera, podrán seguir las principales acciones de los colombianos en el juego en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.