Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hora y TV para ver HOY Racing vs. Flamengo por semifinales de la Copa Libertadores

Hora y TV para ver HOY Racing vs. Flamengo por semifinales de la Copa Libertadores

Esta noche se definirá el primer finalista de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo. El cuadro brasileño ganó 1-0 en el encuentro de ida. ¡Prográmese con el partido!

Por: AFP
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Racing vs Flamengo
Racing vs Flamengo
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad