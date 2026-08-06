Lamine Yamal no para de disfrutar en Colombia; apareció en Medellín con Ryan Castro

Lamine Yamal se encuentra en Colombia desde hace días y es noticia que después de haberse coronado campeón del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá por sus recientes apariciones en público en la acogedora Cartagena y ahora en las últimas horas en Medellín.

El atacante, que es considerado como uno de los mejores judadores del planeta, sorprendió aparecer en un populoso sector de la capital antioqueña junto al cantante de música urbana Ryan Castro y el influenciador Westcol.

A Yamal se le observó feliz, atento a los vítores de los aficionados que entraron en shock al verlo e incluso llamó la atención al estar con la camiseta de la Selección Colombia.

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Yamal, encantado en Colombia



Lamine Yamal ya se había dejado ver en días pasados en la ciudad de Cartagena, en donde también causó sensación y fue seguido por sus fans copiosamente. De esa manera, se vieron videos en redes sociales en diferentes momentos en la capital de Bolívar e incluso se vio a un aficionado que le entregó la camiseta del Real Cartagena.

Y justamente ahora, aparceció en la ciudad de Medellín, armandop tremenda 'fiesta' juntoa varios de los hombres más famosos en nuestro país, como el mismo Ryan Castro y Westcol, quien también estuvo presente en el evento musica que se realizó en la 'eterna primavera'.

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Mucha gente comentó en redes sociales a favor del futbolista español, quien con esta visita se ganó el respaldo y cariño de muchos tanto adentro de los terrenos de juego como afuera de ellos.

El mensaje de Federico Gutiérrez a Yamal

"Bienvenido a Medellín y a Colombia. Qué orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país, de nuestra ciudad y de nuestra gente”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez en las redes ante la visita del astro del Barcelona.

"Hoy estas disfrutando de la Feria de las Flores", complementó el mandatario local.