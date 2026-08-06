Preparador físico del fútbol colombiano, entre los entrenos y escritura de libros para dejar huella

"Para mí, escribir representa justamente eso: devolverle al fútbol una parte de todo lo que el fútbol me ha enseñado". Esas fueron las primeras palabras de Mauro Puig, preparador físico del Boyacá Chicó y que acaba de publicar su segundo libro relacionado con su profesión y su pasión, que se encuentra en las canchas, en los camerinos y en los estadios, pero que también se traslada a la pantalla del computador, a la revisión de materiales de autores internacionales y a la puesta en marcha de textos con los que pretende hacer un aporte en la formación de sus colegas y de otros profesionales afínes con el balompié.

"El libro se titula "¿Qué hacemos hoy? Metodología aplicada al fútbol moderno". Más que un libro de ejercicios, es una obra construida a partir de una profunda revisión bibliográfica, del estudio de grandes referentes internacionales del entrenamiento deportivo y de muchos años de experiencia en el fútbol profesional. La intención fue reunir los aportes de autores que han marcado la evolución de la preparación física, la planificación y la metodología del entrenamiento, para luego interpretarlos y adaptarlos a la realidad del fútbol profesional moderno y, especialmente, al contexto sudamericano y colombiano", agregó el profesional extranjero, que desde 2025 trabaja con el conjunto boyacense.

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Este nuevo 'hijo', que ya ha comenzado a vender en la ciudad de Tunja y del que ha hecho algunos envíos más a Montevideo, fue fruto de horas de juiciosa labor, en tiempos en los que no se encuentra atento a la puesta a punto de los jugadores del Chicó.



"El fútbol profesional demanda prácticamente todo el tiempo del día. Por eso, escribir requiere mucha disciplina y una enorme convicción. Gran parte del trabajo se hace en los espacios libres, en las noches, durante los viajes o en los momentos que uno normalmente destinaría al descanso. La motivación nace de una responsabilidad profesional. Creo que quienes trabajamos en el alto rendimiento tenemos la obligación de investigar, de cuestionarnos permanentemente y de compartir aquello que aprendemos. El conocimiento no puede quedarse únicamente dentro de un cuerpo técnico o de un club; debe trascender y convertirse en una herramienta para que otros profesionales continúen creciendo", agregó Puig, quien llegó a nuestro país gracias a recomendaciones de viejos conocidos como Héctor Búrguez, exarquero de Millonarios y Bucaramanga, y de Esteban Gesto, experimentado preparador físico de Santa Fe, Millonarios, América, Tolima, Nacional y Junior.

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Aunque se aleja de cualquier pretensión personal, al 'profe Mauro', como lo conocen sus más cercanos, le interesa dejar huella por donde pasa.

"Lo que sí puedo decir es que desde mi llegada a Colombia he intentado aportar no solamente desde el entrenamiento diario en el fútbol profesional, sino también desde la investigación, la formación y la producción de conocimiento. Siempre he creído que el desarrollo del fútbol no depende únicamente de mejores jugadores, sino también de mejores entrenadores, mejores preparadores físicos y mejores procesos de formación. Estos libros son el resultado de esa filosofía. Son una forma de compartir experiencias, de acercar la investigación científica al campo de entrenamiento".

Cabe recordar que el mismo PF publicó en febrero de este año el libro: 'Más allá del aire': 'el método para optimizar el rendimiento de altura y potenciar la energía celular en el fútbol".