Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Preparador físico del fútbol colombiano, entre los entrenos y escritura de libros para dejar huella

Preparador físico del fútbol colombiano, entre los entrenos y escritura de libros para dejar huella

El fútbol profesional es extenuante y necesita de tiempo para afinar detalles en todo sentido. Sin embargo, encontramos un profesional que publicó su segundo texto sobre preparación física.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de ago, 2026
Comparta en:
Mauro Puig, preparador físico uruguayo del Chicó
Mauro Puig, preparador físico uruguayo del Chicó.
Fotografía de: Archivo Particular

"Para mí, escribir representa justamente eso: devolverle al fútbol una parte de todo lo que el fútbol me ha enseñado". Esas fueron las primeras palabras de Mauro Puig, preparador físico del Boyacá Chicó y que acaba de publicar su segundo libro relacionado con su profesión y su pasión, que se encuentra en las canchas, en los camerinos y en los estadios, pero que también se traslada a la pantalla del computador, a la revisión de materiales de autores internacionales y a la puesta en marcha de textos con los que pretende hacer un aporte en la formación de sus colegas y de otros profesionales afínes con el balompié.

La formación titular de la Selección Colombia contra Suiza en el Mundial 2026.
Selección Colombia

Experimentado jugador de Selección Colombia rechaza fracaso en el Mundial 2026; "no fue decepción"

Jhon Durán, delantero colombiano, celebra su gol con Benfica en la Europa League
Colombianos en el exterior

Jhon Durán dijo presente en la Europa League; vea su gol con Benfica vs. Hearts

Últimas noticias

Jugadores del Deportivo Pereira en un partido de la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

A Pereira se le mantiene la suspensión del reconocimiento deportivo; a solucionar pronto sus líos

David González, entrenador del América de Cali.
Fútbol Colombiano

David González: "América es un equipo que compite, que se le nota el hambre; vamos por buen camino"

"El libro se titula "¿Qué hacemos hoy? Metodología aplicada al fútbol moderno". Más que un libro de ejercicios, es una obra construida a partir de una profunda revisión bibliográfica, del estudio de grandes referentes internacionales del entrenamiento deportivo y de muchos años de experiencia en el fútbol profesional. La intención fue reunir los aportes de autores que han marcado la evolución de la preparación física, la planificación y la metodología del entrenamiento, para luego interpretarlos y adaptarlos a la realidad del fútbol profesional moderno y, especialmente, al contexto sudamericano y colombiano", agregó el profesional extranjero, que desde 2025 trabaja con el conjunto boyacense.

Publicidad

Este nuevo 'hijo', que ya ha comenzado a vender en la ciudad de Tunja y del que ha hecho algunos envíos más a Montevideo, fue fruto de horas de juiciosa labor, en tiempos en los que no se encuentra atento a la puesta a punto de los jugadores del Chicó.

"El fútbol profesional demanda prácticamente todo el tiempo del día. Por eso, escribir requiere mucha disciplina y una enorme convicción. Gran parte del trabajo se hace en los espacios libres, en las noches, durante los viajes o en los momentos que uno normalmente destinaría al descanso. La motivación nace de una responsabilidad profesional. Creo que quienes trabajamos en el alto rendimiento tenemos la obligación de investigar, de cuestionarnos permanentemente y de compartir aquello que aprendemos. El conocimiento no puede quedarse únicamente dentro de un cuerpo técnico o de un club; debe trascender y convertirse en una herramienta para que otros profesionales continúen creciendo", agregó Puig, quien llegó a nuestro país gracias a recomendaciones de viejos conocidos como Héctor Búrguez, exarquero de Millonarios y Bucaramanga, y de Esteban Gesto, experimentado preparador físico de Santa Fe, Millonarios, América, Tolima, Nacional y Junior.

James Rodríguez, figura de la Selección Colombia.
Gol Caracol

James Rodríguez, en el once de jugadores desempleados; cualquier técnico los quisiera tener

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en la pretemporada
Colombianos en el exterior

Luis Díaz es un ejemplo a seguir en Bayern Múnich; "tengo mucho que aprender de él"

Publicidad

Aunque se aleja de cualquier pretensión personal, al 'profe Mauro', como lo conocen sus más cercanos, le interesa dejar huella por donde pasa.
"Lo que sí puedo decir es que desde mi llegada a Colombia he intentado aportar no solamente desde el entrenamiento diario en el fútbol profesional, sino también desde la investigación, la formación y la producción de conocimiento. Siempre he creído que el desarrollo del fútbol no depende únicamente de mejores jugadores, sino también de mejores entrenadores, mejores preparadores físicos y mejores procesos de formación. Estos libros son el resultado de esa filosofía. Son una forma de compartir experiencias, de acercar la investigación científica al campo de entrenamiento".

Cabe recordar que el mismo PF publicó en febrero de este año el libro: 'Más allá del aire': 'el método para optimizar el rendimiento de altura y potenciar la energía celular en el fútbol".

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Boyacá Chicó

Publicidad

Publicidad

Publicidad