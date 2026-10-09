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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Quién era Eduardo Emilio Vilarete, gloria del fútbol colombiano que murió este viernes

Quién era Eduardo Emilio Vilarete, gloria del fútbol colombiano que murió este viernes

Eduardo Emilio Vilarete fue un destacado delantero que dejó huella en Unión Magdalena, Nacional y en la Selección Colombia y que hoy es recordado por su calidad futbolística y humana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Eduardo Emilio Vilarete
Eduardo Emilio Vilarete
Unión Magdalena

La mañana de este viernes se confirmó la noticia del fallecimiento de Eduardo Emilio Vilaretea sus 73 años, quien venía afrontando quebrantos de salud desde hace ya varios meses. En agosto se reportó que había tenido que sufrir la amputación de una de sus piernas, luego de que se complicara su estado de salud por un sarcoma, un cáncer en tejidos blandos.

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La carrera deportiva de Eduardo Emilio Vilarete fue de más de 15 años, en los que dejó en evidencias sus cualidades de delantero goleador, de presencia en el área, con un cabeceo impecable y que se sabía mover en el frente de ataque y con una personalidad afable y extrovertida. Sus inicios se dieron en Santa Marta y a nivel nacional se hizo conocer en las selecciones del Magdalena, donde comenzó a destacarse por encima de sus compañeros.

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De esa manera, el samario defendió los colores de Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Pereira, Deportivo Quito, Liga de Quito y Audaz Octubrino, de Ecuador; y Deportivo Pacífico, de Perú. Además de eso, estuvo en la Selección Colombia, en categoría juvenil y de mayores.

Murió Eduardo Emilio Vilarete, exfigura del fútbol colombiano.
Murió Eduardo Emilio Vilarete, exfigura del fútbol colombiano.
Foto tomada de X

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En un comunicado de prensa difundido por Angélica Vilarete se destacó al otrora goleador como "un hombre apasionado por el fútbol, generoso, alegre y lleno de amor. Así lo recordaremos siempre: por su sonrisa, sus enseñanzas y la huella que dejó en cada persona que tuvo la fortuna de conocerlo".

En el tiempo reciente cumplió labores de cazatalentos del Unión Magdalena, al que siempre le guardó un cariño y admiración especial.

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Según comentaron algunos de los personajes del deportes que lo visitaron estando hospitalizado, el 'Loco' se mantuvo dicharachero y jocoso hasta en los momentos más complicados.

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Vale la pena recordar que Eduardo Emilio le heredó esa vena futbolera a Carlos Mario, su sobrino, quien también tuvo un trasegar relevante en el balompié nacional en equipos como el propio Unión, Junior de Barranquilla y Santa Fe, entre otros.

Ya se informó de parte de sus familiares que "sus exequias se realizarán en Ibagué y, posteriormente, se llevará a cabo un homenaje en Santa Marta, su ciudad natal".

Eduardo Emilio Vilarete, exjugador colombiano.
Eduardo Emilio Vilarete, exjugador colombiano.
Archivo.

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