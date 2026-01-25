Lamine Yamal y el golazo de chalaca en Barcelona vs Real Oviedo; espectacular definición

Barcelona le ganó sin problema al Real Oviedo este domingo en la fecha 21 de la Liga de España, con buenas anotaciones pero con Lamine Yamal llevándose los reflectores con un tremendo golazo de chalaca.

Al minuto 73 Dani Olmo vio en solitario al joven atacante dentro del área, la centró y de forma precisa lo encontró sin marca para que resolviera de manera acrobática y sorprendiendo a propios y extraños en el estadio Camp Nou.

Lamine Yamal decidió disparar de primera, con una chalaca veloz, mandando la pelota al segundo palo y dejando sin chances al arquero del Real Oviedo, en lo que fue el 3-0 en el marcador a favor del elenco catalán.



Así fue el golazo de chalaca de Lamine Yamal en Barcelona vs Oviedo: