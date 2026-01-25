Síguenos en:
Gol Caracol  / Lamine Yamal y el golazo de chalaca en Barcelona vs Real Oviedo; espectacular definición

Lamine Yamal y el golazo de chalaca en Barcelona vs Real Oviedo; espectacular definición

El joven futbolista español Lamine Yamal puso el tercer tanto del partido este domingo en el Camp Nou, pero dejó sorprendido hasta a sus compañeros por la acrobática definición.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de ene, 2026
Lamine Yamal Barcelona chalaca
Lamine Yamal y su golazo de chalaca con el Barcelona - Foto:
AFP

