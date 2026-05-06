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Gol Caracol  / Neymar se 'destapó' por el altercado con Robinho Jr; "me pasé de la 'raya'"

Neymar se 'destapó' por el altercado con Robinho Jr; "me pasé de la 'raya'"

Luego del empate 1-1 con Recoleta, Neymar, figura del Santos, habló con la prensa sobre el cruce que tuvo con Robinho Jr, hijo del jugador con recordado paso por el Rea Madrid y la Selección de Brasil.

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
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Neymar Jr
Neymar Jr; jugador del Santos Futebol Clube
AFP

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