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Gol Caracol  / Figura que jugó tres mundiales anunció su retiro de la Selección de Alemania

Figura que jugó tres mundiales anunció su retiro de la Selección de Alemania

Una de las grandes figuras de la selección de Alemania hizo oficial su retiro tras formar parte del equipo nacional durante 12 años. "No llegué a imaginarme ni en sueños que jugaría 86 partidos", remarcó.

Por: EFE
Actualizado: 1 de sept, 2026
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Jugadores de la Selección de Alemania, tras derrota contra Ecuador en el Mundial 2026.
Jugadores de la Selección de Alemania, tras derrota contra Ecuador en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El central del Real Madrid, Antonio Rüdiger anunció este martes el fin de su carrera en la Selección de Alemania, 16 días antes de que se anuncie la convocatoria para los primeros partidos de la Liga de Naciones contra Países Bajos, Grecia y Serbia.

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El jugador, de 33 años, hizo dicho anuncio a través de sus redes sociales tras más de 12 años como internacional y un total de 86 partidos en el que se mostró agradecido con sus compañeros de vestuario, entrenadores y aficionados.

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"Tras un tiempo de reflexión ha llegado para mi el momento de poner fin a mi carrera en la selección alemana y abrir el camino para la nueva generación", dijo el jugador en su perfil de X. Rüdiger debutó el 13 de mayo de 2014 en un 0-0 contra Polonia pero no llegó a ser convocado después para el Mundial de Brasil de ese mismo año en el que Alemania se proclamó campeón.

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"La primera vez que vestí la camiseta de la selección no llegué a imaginarme ni en sueños que jugaría 86 partidos internacionales", dijo. El jugador del 'conjunto merengue' jugó cinco torneos con Alemania. En la Eurocopa 2024 llegó hasta cuartos de final en los que Alemania cayó ante España por 2-1. En 2017 fue titular en el equipo que ganó la Copa de las Confederaciones.

Antonio Rüdiger, defensa central de la Selección Alemania, en un partido de la Liga de Naciones
Antonio-Rüdiger; ex jugador Selección de Alemania
AFP

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"Aunque el gran título se nos escapó en los últimos torneos y tuvimos que encajar algunas dolorosas derrotas, este tiempo ha sido para mí un capítulo extremadamente especial que me marcará para siempre", dijo. "Para mí comienza ahora un nuevo capítulo, en el que me centraré por completo en mi club. Gracias por el viaje compartido", concluye el escrito.

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¿Cómo fue su paso por la Selección de Alemania?

Durante sus 12 años con la selección mayor de Alemania, Antonio Rüdiger disputó 86 partidos oficiales, anotó 3 goles y conquistó 1 título (la Copa Confederaciones 2017). El zaguero central mantuvo una gran paticipación de asistencias en grandes citas al ser convocado a 6 torneos internacionales de élite, repartidos equitativamente entre tres Copas del Mundo y tres Eurocopas.

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