Las dudas de Brasil a pocos meses del Mundial 2026; sigue muy lejos de su nivel

La Selección Brasil confió en la experiencia del italiano Carlo Ancelotti para superar una de las peores rachas de su historia, pero, a siete meses para el comienzo del Mundial 2026, sigue muy lejos del grupo de favoritos para alzarse con el título en Nueva Jersey.

'Carletto' desembarcó en la 'Canarinha' en mayo pasado tras cerrar su segundo y glorioso capítulo en el Real Madrid. Sin embargo, ocho partidos después, el equipo no ha encontrado la regularidad esperada: cuatro victorias, dos empates y dos derrotas (Bolivia y Japón).

El martes, cerró el año con un discreto empate ante Túnez (1-1) gracias a un penalti transformado por Estêvão, la joven promesa del Chelsea.

Brasil volverá a concentrarse en marzo, cuando, según la prensa local, se medirá a Francia y Croacia en Estados Unidos, con muchas dudas por despejar:



1. Indefinición en los laterales

En el centro de la zaga, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Éder Militão y Alexsandro (Lille) parecen tener una plaza garantizada. El problema está en los laterales, donde Ancelotti sigue probando.

En el derecho ha examinado a Paulo Henrique (Vasco da Gama), Vanderson (Mónaco), Vitinho (Botafogo) y Wesley (Roma), aunque el que mejores impresiones dejó fue un Militão reconvertido a lateral en la victoria del sábado pasado contra Senegal (2-0).

En el izquierdo, más de lo mismo. Ancelotti no ha encontrado a su hombre de confianza entre Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco) y Douglas Santos (Zenit).

Selección de Brasil en el duelo preparatorio contra Túnez. AFP

2. Quién ayudará a Casemiro y Bruno Guimarães

Casemiro y Bruno Guimarães parecen ser fijos en el once. Serán las anclas del equipo, si las lesiones se lo permiten.

El centrocampista del Manchester United, de vuelta a la absoluta con Ancelotti, ha devuelto el equilibrio al equipo. Del jugador del Newcastle dependerá la velocidad y el ritmo de juego.

Sin embargo, está abierto quién los ayudará en el medio, pues el preparador italiano hasta ahora ha apostado por cuatro delanteros. Lucas Paquetá, Raphinha y Rodrygo podrían ocupar ese espacio.



3. Muchos delanteros para cuatro posiciones

Y es que 'Carletto' parece haber encontrado en el 4-2-4 su dibujo ideal, con cuatro delanteros con mucha movilidad y libertad de movimientos.

Pero no caben todos. La lista es grande: Vinícius, Rodrygo, Raphinha, Estêvão y Matheus Cunha parten con ventaja. Cuando se recupere Raphinha, si vuelve al nivel de la temporada pasada con el FC Barcelona, uno tendrá que salir.

Será difícil quitar a Estêvão, quien lleva cinco tantos con la absoluta y es el máximo goleador de la 'era Ancelotti'.

Pero los candidatos no acaban ahí. Gabriel Martinelli, Vitor Roque, Luiz Henrique, Pedro y João Pedro también luchan por estar en la próxima Copa del Mundo.

Neymar y Vinícius Júnior, figuras de la Selección Brasil, celebran un gol en Eliminatorias Sudamericanas AFP

4. La sombra de Neymar

Por el momento, Neymar, máximo goleador histórico de Brasil, no entra en los planes de Ancelotti, quien ha insistido en que solo llevará a la cita de Estados Unidos, México y Canadá a los que vea al cien por cien físicamente.

Lo cierto es que el 10 aún no ha recuperado su mejor versión desde la grave lesión de rodilla que sufrió en octubre de 2023.

Volvió en enero pasado a su país, al Santos, el club donde se formó, con el objetivo de ponerse en forma y volver a la selección. Sin embargo, ha hilvanado diversos problemas musculares que le han mantenido de baja más de cien días.

Y cuando ha estado sobre el campo tampoco ha mejorado en exceso el juego del equipo albinegro, que actualmente lucha por no descender a la segunda división del Campeonato Brasileño.