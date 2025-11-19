James Rodríguez y un claro mensaje en Selección Colombia rumbo al Mundial 2026; "tienen que ayudar"

James Rodríguez marcó uno de los goles con los que la Selección Colombia se impuso 3-0 a Australia en el último juego de preparación en el 2025. El '10' abrió la cuenta frente a los 'socceroos' en el Citi Field en New York, desde el punto blanco del penalti, causando la euforia de los aficionados 'cafeteros' presentes en el escenario de la 'gran carpa'.

Fue a los 76 minutos que llegó el tanto del capitán, y de paso, completó 31 goles con la camiseta de nuestro país, quedando en el segundo lugar en la tabla de artilleros sólo superado por Radamel Falcao García.

La Selección Colombia venció a Australia, con goles de James Rodríguez, Luis Díaz y Jefferson Lerma Getty Images

Luego del compromiso en tierras neoyorquinas, el centrocampista cucuteño dejó sus sensaciones de lo que fue el compromiso frente al seleccionado oceánico, destacando que fue importante acabar el año con dos victorias: Nueva Zelanda (2-1) y Australia (3-0).

"Yo creo que queríamos acabar así, ya jugamos dentro de tres meses, todavía falta mucho, y bueno, creo que es importante (la victoria) ante un rival duro, físico, pero creo que hemos hecho bien las cosas", precisó de entrada Rodríguez Rubio en charla con Gol Caracol.

A continuación, el talentoso de nuestro país sostuvo que se debe mantener el ritmo de competencia para llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026. Habló de que todos en el plantel están comprometidos en dar lo mejor de sí en cada enfrentamiento.

"Creo que hay que seguir por este mismo camino. Cuando quieres conseguir cosas grandes, que los que entran también tienen que ayudar mucho, y hoy (martes) también pasó eso", terminó por indicar James Rodríguez.



Otras reacciones de los protagonistas

Néstor Lorenzo, DT de la 'tricolor', habló en rueda de prensa entregando su balance de lo que fue el partido de fogueo contra los 'socceroos'.

“Habíamos hablado que el partido se podía dar como el de Nueva Zelanda donde la apuesta era a la contra, al juego directo cuando se recuperaba. Ellos tienen un sistema distinto con cinco defensas, y por momentos, creo que el desafío era tener paciencia, manejar el partido y evitar un poco las llegadas del rival. Contento, porque el crecimiento de hoy (martes) en la segunda pelota, el juego aéreo y tener la tranquilidad de sufrir con llegadas de ese estilo. Los muchachos estuvieron bien y tuvieron paciencia en el juego para poder abrir el partido y lo hicieron de buena manera", sostuvo el timonel argentino al servicio de la 'amarilla'.