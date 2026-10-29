Las palabras de Teófilo Gutiérrez sobre la final de Copa Sudamericana que no gustan en River Plate

El renovado estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla se prepara para recibir la gran final de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Mineiro y Boca Juniors. Esta importante cita por la 'otra mitad de la gloria' está establecida para el sábado 21 noviembre, pero antes de que ruede el balón en el 'Coloso de la Ciudadela', Teófilo Gutiérrez dejó una palabras que no gustaron del todo en River Plate.

Y es que Gutiérrez Roncancio, quien es ídolo en la 'banda cruzada', generó su pronóstico sobre el equipo que dará la vuelta olímpica, inclinándose por el 'xeneize', archirrival de River. Además, el actual delantero del Junior de Barranquilla aseguró que el elenco que tiene en sus filas a los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa tiene gran presencia en la 'Arenosa' y en gran parte de la Costa Caribe.

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"Sin duda, veo a Boca campeón. Lo veo coronarse porque en Barranquilla hay muchos hinchas de Boca; no hay que dudarlo", declaró 'Teo' en diálogo con la periodista Andrea Duque.

Teófilo Gutiérrez en su paso por River Plate. Foto: AFP

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"Mi hermano es hincha de Boca, algunos amigos también. Barranquilla tiene una caravana de hinchas muy grande", añadió el del barrio La Chinita, que además destacó el nivel del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena al señalar que atraviesa "un muy buen momento".



El pronóstico de 'Teo' no deja de sorprender dado su marcado historial frente al club de La Ribera. Fue campeón de la Sudamericana 2014 con River Plate —edición en la que eliminó precisamente a Boca en las semifinales—, el número '29' protagonizó múltiples episodios de alta tensión contra el conjunto 'azul y oro'.

Uno de los más recordados ocurrió en La Bombonera vistiendo la camiseta de Rosario Central, cuando celebró un gol haciéndose el gesto de la banda cruzada sobre el pecho, provocando el enojo de la tribuna y su posterior expulsión.

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Así las cosas, el mundialista con la Selección Colombia generó su veredicto. Ahora, sólo queda esperar a que ruede el balón en el 'Metro' para ver cuál equipo se queda con la gloria continental.