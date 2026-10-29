¿Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, finalmente, podrían jugar juntos? el anuncio que ilusiona

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi juntos en una cancha, compartiendo equipo y dejando de lado una rivalidad que marcó una época en el fútbol mundial. Aunque parece una escena difícil de imaginar, la posibilidad de verlos reunidos volvió a despertar la ilusión de los aficionados, en medio de los preparativos para la despedida de Carlos Tévez, que se realizaría el próximo 20 de diciembre en La Bombonera.

El exdelantero argentino confirmó la presencia de Messi y Juan Román Riquelme en el evento, que llevaría el nombre de 'De alcanzapelotas a leyenda'. Además, se espera la participación de varias figuras históricas del fútbol internacional, aunque no todos los invitados han confirmado su asistencia.

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Entre los nombres que ya estarían confirmados aparecen Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Sergio 'Kun' Agüero, Arturo Vidal, Patrice Evra, Martín Palermo, Pablo Zabaleta y Esteban 'Cuchu' Cambiasso, entre otros.

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La convocatoria también contempla la presencia de Roberto Mancini y Carlos Bianchi como entrenadores, en una jornada que promete reunir a protagonistas de distintas generaciones y equipos.



🤯🇦🇷 Carlos Tevez CONFIRMÓ la presencia de Lionel Messi y Juan Román Riquelme en SU DESPEDIDA en La Bombonera el 20 de diciembre, y a ellos se le suman estos futbolistas:



➜ Gabriel Batistuta.

➜ Gianluigi Buffon.

➜ Edwin van der Sar.

➜ Kun Agüero.

➜ Arturo Vidal.

➜… pic.twitter.com/NoDuaGGtMH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 29, 2026

Precisamente, uno de los nombres que más expectativa genera es el de Cristiano Ronaldo. Según la información difundida sobre el evento, el portugués está entre los invitados cuya presencia todavía está pendiente de confirmación.

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De concretarse su participación, el astro luso podría compartir cancha con Messi, una posibilidad que despierta especial interés por la histórica rivalidad que protagonizaron durante años, principalmente en Real Madrid y Barcelona.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Getty Images.

La lista de figuras que se espera reunir también incluye a Andrea Pirlo, Ángel Di María, Gonzalo 'Pipita' Higuaín, Daniele De Rossi, Fernando Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, Ezequiel 'Pocho' Lavezzi, Paul Pogba y Wayne Rooney, entre otros.

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Incluso, el evento tendría invitados de otros ámbitos deportivos, como el piloto argentino, Franco Colapinto, y el extenista, Juan Martín del Potro. La jornada también contaría con presentaciones musicales de La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno.