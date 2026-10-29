Síguenos en:
Tendencias:
HARRY KANE
LUIS DÍAZ
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, finalmente, podrían jugar juntos? el anuncio que ilusiona

¿Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, finalmente, podrían jugar juntos? el anuncio que ilusiona

El sueño de los millones de futboleros, de ver a Cristiano Ronaldo y 'la Pulga' en un mismo equipo, podría hacerse realidad en el tramo final de sus carreras.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de oct, 2026
Comparta en:
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un partido amistoso, entre PSG y estrellas de Arabia Saudita
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un partido amistoso, entre PSG y estrellas de Arabia Saudita
AFP

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi juntos en una cancha, compartiendo equipo y dejando de lado una rivalidad que marcó una época en el fútbol mundial. Aunque parece una escena difícil de imaginar, la posibilidad de verlos reunidos volvió a despertar la ilusión de los aficionados, en medio de los preparativos para la despedida de Carlos Tévez, que se realizaría el próximo 20 de diciembre en La Bombonera.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El exdelantero argentino confirmó la presencia de Messi y Juan Román Riquelme en el evento, que llevaría el nombre de 'De alcanzapelotas a leyenda'. Además, se espera la participación de varias figuras históricas del fútbol internacional, aunque no todos los invitados han confirmado su asistencia.

Publicidad

Últimas noticias

Copa Sudamericana 2026.
Gol Caracol

Denuncia de Conmebol sobre la boletería para la final de Copa Sudamericana en Barranquilla

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Gol Caracol

"Cada gambeta de Cristiano era porque la entrenaba; a Messi nunca lo vi practicar e igual las hacía"

Entre los nombres que ya estarían confirmados aparecen Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Sergio 'Kun' Agüero, Arturo Vidal, Patrice Evra, Martín Palermo, Pablo Zabaleta y Esteban 'Cuchu' Cambiasso, entre otros.

Publicidad

La convocatoria también contempla la presencia de Roberto Mancini y Carlos Bianchi como entrenadores, en una jornada que promete reunir a protagonistas de distintas generaciones y equipos.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Precisamente, uno de los nombres que más expectativa genera es el de Cristiano Ronaldo. Según la información difundida sobre el evento, el portugués está entre los invitados cuya presencia todavía está pendiente de confirmación.

Publicidad

De concretarse su participación, el astro luso podría compartir cancha con Messi, una posibilidad que despierta especial interés por la histórica rivalidad que protagonizaron durante años, principalmente en Real Madrid y Barcelona.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Getty Images.

La lista de figuras que se espera reunir también incluye a Andrea Pirlo, Ángel Di María, Gonzalo 'Pipita' Higuaín, Daniele De Rossi, Fernando Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, Ezequiel 'Pocho' Lavezzi, Paul Pogba y Wayne Rooney, entre otros.

Publicidad

Incluso, el evento tendría invitados de otros ámbitos deportivos, como el piloto argentino, Franco Colapinto, y el extenista, Juan Martín del Potro. La jornada también contaría con presentaciones musicales de La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la gala de The Best
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo le ganó premio a Lionel Messi; elegido el mejor de todos los tiempos

Kylian Mbappé en el partido ante la Roma por Champions
Gol Caracol

Kylian Mbappé, por encima de Lionel Messi en los clásicos; batió un registro goleador

Lamine Yamal y Kylian Mbappé, en El Clasico, entre Barcelona y Real Madrid
Gol Caracol

Polémico mural de Yamal y Mbappé antes de El Clásico hace recordar a uno de Messi y Cristiano

Relacionados

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Carlos Tévez

Publicidad

Publicidad

Publicidad