"En América le pedí a Rodríguez Orejuela un carro, me citó y me llevé un Renault 12, no un BMW"

Roque Raúl Alfaro fue un volante o extremo argentino que defendió los colores de América de Cali entre 1982 y 1984, por recomendación de su colega y amigo 'Coco' Pascutini y con el visto bueno del entrenador de ese entonces, Gabriel Ochoa Uribe. Defendiendo la camiseta escarlata salió campeón en 1982 y 1983 y dejó gratos recuerdos entre dirigentes, sus compañeros de equipo y especialmente entre los aficionados.

Ahora, con 70 años, Alfaro concedió una interesante entrevista al diario 'Clarín' de su país en la que recreó varios momentos de su estadía en el cuadro vallecaucano, que en ese entonces era controlado por la familia Rodríguez Orejuela.

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"En julio del 81 me vino a buscar el América de Cali porque Coco Pascuttini me recomendó con Gabriel Ochoa Uribe, el entrenador. Ochoa Uribe quería llevar a Carlos López o a Bochini y Coco, que me conocía de haberme enfrentado con Central, le dijo: “Llévese a Alfaro que es mejor”. El América me compró por 250 mil dólares", expresó el hombre que ha pasado quebrantos de salud en los últimos tiempos con respecto a su contratación.

Gabriel Ochoa Uribe, extécnico colombiano Colprensa

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Una de los interrogantes tuvo que ver con el confeso narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela y el nacido en Entre Ríos comentó que "nunca vi cosas raras, la verdad, porque estuve ahí hasta el 83 y el quilombo de los carteles empezó en el 85 cuando apareció Pablo Escobar en Medellín. A Miguel lo conocí y lo traté y tenía una vida normal, o al menos lo anormal nosotros nunca lo vimos. Se comentaban algunas cosas, pero él iba a la cancha y a la sede del club con total normalidad. No puedo dar detalles de nada raro porque no los tengo".



Alfaro también comentó el monto del sueldo que ganó estando en América y otros detalles sobre los incentivos que recibían de los dueños del club. Así comentó que en el "América ganaba lo mismo que gané en River en los años siguientes: 40 mil dólares de prima por año y un sueldo de 500 dólares. Todos cobrábamos el mismo sueldo, y si ganábamos un partido importante, Miguel mandaba un premio extra de 200 o 300 dólares a cada uno, no era una barbaridad, aunque para el colombiano era un platal".

De igual manera el exjugador de Newell's, River Plate, O'Higgins, de Chile, recreó un momento curioso que le pasó con Miguel Rodríguez cuando le pidió un carro para transportarse en Cali. "Miguel me citó, era una mansión impresionante, me llevó al garaje y me dijo: “Elija lo que quiera”. No te puedo explicar, estaban todas las marcas, Mercedes, BMW, todas, una al lado de la otra. Yo elegí un Renault 12. “¿De verdad quiere ese auto?”, me preguntó. “Sí, así ando tranquilo, si no me van a robar”, le respondí".