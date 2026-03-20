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Gol Caracol  / Selección Argentina y otro cambio de planes; anunció a otro exótico rival para juego de fogueo

Selección Argentina y otro cambio de planes; anunció a otro exótico rival para juego de fogueo

La Selección Argentina ya había anunciado que Mauritania será su rival, tras la cancelación de la Finalissima. Ahora también cambió el combinado nacional a enfrentar en su segundo partido de preparación.

Por: EFE
Actualizado: 20 de mar, 2026
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