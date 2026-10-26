Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 1-0 Llaneros

Cada vez falta menos para conocer a los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026. Este lunes 26 de octubre, se llevó a cabo el último compromiso de la fecha 16 y, si bien hay varios partidos aplazados de anteriores jornadas, resta poco para llegar al día definitivo del 'todos contra todos'.
En esta ocasión, el turno fue para Jaguares y Llaneros, quienes midieron fuerzas en el estadio Jaraguay, de Montería. Allí, ambos equipos tenían objetivos diferentes. Por un lado, el local necesitaba la victoria por la tabla del descenso, donde no la pasa bien, mientras que la visita quería mantener viva la ilusión de clasificar.
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Al minuto 66', se rompió la igualdad por intermedio de un penalti, del cual se encargó el delantero, Andrés Rentería. Con mucha calidad y el balón pegado al palo, venció al guardameta, Roameth Romaña, quien no solo no pudo evitar el tanto, sino que, además, salió lesionado por una molestia física en un hombro.
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Como si fuera poco, Llaneros se quedó con un jugador menos por la expulsión de Alejandro Moralez, al 82'. Eso complicó más el panorama y benefició a Jaguares, que se dedicó a darle manejo al marcador y se llevó la victoria por 1-0, dándole una enorme alegría a su afición. La visita se complicó de cara a cuadrangulares.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|15
|+17
|32
|2
|América
|15
|+18
|31
|3
|Deportivo Cali
|16
|+14
|30
|4
|Millonarios
|16
|+10
|26
|5
|Bucaramanga
|14
|+9
|25
|6
|Santa Fe
|14
|+7
|25
|7
|Medellín
|15
|+1
|23
|8
|Once Caldas
|16
|+2
|21
|9
|Cúcuta
|15
|-4
|21
|10
|Tolima
|16
|-1
|20
|11
|Águilas Doradas
|15
|-1
|19
|12
|Alianza
|15
|-10
|18
|13
|Internacional de Bogotá
|16
|-4
|17
|14
|Llaneros
|16
|-5
|17
|15
|Junior
|15
|-3
|15
|16
|Boyacá Chicó
|15
|-13
|15
|17
|Deportivo Pereira
|15
|-8
|14
|18
|Jaguares
|15
|-11
|13
|19
|Fortaleza
|15
|-6
|12
|20
|Pasto
|15
|-12
|12
Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
- Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga
- Junior 1-0 Águilas Doradas
- América de Cali 3-1 Cúcuta
- Once Caldas 1-1 Pereira
- Fortaleza 1-1 Cali
- Alianza 1-0 Internacional de Bogotá
- Atlético Nacional 2-1 Medellín
- Tolima 0-1 Pasto
- Jaguares 1-0 Llaneros
- Santa Fe 3-2 Millonarios
Programación de la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026
Cúcuta vs. Águilas Doradas
Día: martes 27 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: General Santander.
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Boyacá Chicó vs. Junior
Día: martes 27 de octubre.
Hora: 8:05 p.m.
Estadio: La Independencia.
Once Caldas vs. Alianza
Día: miércoles 28 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Palogrande.
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Internacional de Bogotá vs. Medellín
Día: miércoles 28 de octubre.
Hora: 8:05 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
América vs. Fortaleza
Día: jueves 29 de octubre.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
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Atlético Nacional vs. Santa Fe
Día: jueves 29 de octubre.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Pereira vs. Jaguares
Día: viernes 30 de octubre.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas.
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Bucaramanga vs. Pasto
Día: viernes 30 de octubre.
Hora: 8:05 p.m.
Estadio: Américo Montanini.