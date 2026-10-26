Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Jaguares 1-0 Llaneros

Cada vez falta menos para conocer a los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026. Este lunes 26 de octubre, se llevó a cabo el último compromiso de la fecha 16 y, si bien hay varios partidos aplazados de anteriores jornadas, resta poco para llegar al día definitivo del 'todos contra todos'.

En esta ocasión, el turno fue para Jaguares y Llaneros, quienes midieron fuerzas en el estadio Jaraguay, de Montería. Allí, ambos equipos tenían objetivos diferentes. Por un lado, el local necesitaba la victoria por la tabla del descenso, donde no la pasa bien, mientras que la visita quería mantener viva la ilusión de clasificar.

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Al minuto 66', se rompió la igualdad por intermedio de un penalti, del cual se encargó el delantero, Andrés Rentería. Con mucha calidad y el balón pegado al palo, venció al guardameta, Roameth Romaña, quien no solo no pudo evitar el tanto, sino que, además, salió lesionado por una molestia física en un hombro.

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Como si fuera poco, Llaneros se quedó con un jugador menos por la expulsión de Alejandro Moralez, al 82'. Eso complicó más el panorama y benefició a Jaguares, que se dedicó a darle manejo al marcador y se llevó la victoria por 1-0, dándole una enorme alegría a su afición. La visita se complicó de cara a cuadrangulares.



Jaguares está en la lucha por la tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Jaguares

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026

Pos. Club PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 15 +17 32 2 América 15 +18 31 3 Deportivo Cali 16 +14 30 4 Millonarios 16 +10 26 5 Bucaramanga 14 +9 25 6 Santa Fe 14 +7 25 7 Medellín 15 +1 23 8 Once Caldas 16 +2 21 9 Cúcuta 15 -4 21 10 Tolima 16 -1 20 11 Águilas Doradas 15 -1 19 12 Alianza 15 -10 18 13 Internacional de Bogotá 16 -4 17 14 Llaneros 16 -5 17 15 Junior 15 -3 15 16 Boyacá Chicó 15 -13 15 17 Deportivo Pereira 15 -8 14 18 Jaguares 15 -11 13 19 Fortaleza 15 -6 12 20 Pasto 15 -12 12

Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga

Junior 1-0 Águilas Doradas

América de Cali 3-1 Cúcuta

Once Caldas 1-1 Pereira

Fortaleza 1-1 Cali

Alianza 1-0 Internacional de Bogotá

Atlético Nacional 2-1 Medellín

Tolima 0-1 Pasto

Jaguares 1-0 Llaneros

Santa Fe 3-2 Millonarios

Programación de la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026

Cúcuta vs. Águilas Doradas

Día: martes 27 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: General Santander.

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Boyacá Chicó vs. Junior

Día: martes 27 de octubre.

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: La Independencia.

Once Caldas vs. Alianza

Día: miércoles 28 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande.

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Internacional de Bogotá vs. Medellín

Día: miércoles 28 de octubre.

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

América vs. Fortaleza

Día: jueves 29 de octubre.

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

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Atlético Nacional vs. Santa Fe

Día: jueves 29 de octubre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Pereira vs. Jaguares

Día: viernes 30 de octubre.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

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Bucaramanga vs. Pasto

Día: viernes 30 de octubre.

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Américo Montanini.