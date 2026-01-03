Leyenda de la Selección Colombia reaccionó ante captura de Nicolás Maduro; "feliz por mis hermanos"

El presidente Donald Trump dijo que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela al mandatario, Nicolás Maduro, después de lanzar un "ataque a gran escala". "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", aseguró. Razón por la que las reacciones no se hicieron esperar y uno de los que se pronunció fue Juan Guillermo Cuadrado, histórico de la Selección Colombia.

A través de sus redes sociales, exactamente en la cuenta oficial de Instagram, 'el Panita' publicó una historia en donde les dedició un emotivo mensaje. "Oremos por Venezuela", se lee en la imagen, que fue acompañada de las siguientes palabras: "Feliz por todos mis hermanos venezolanos. La espera fue larga, apareció el Rey de la Justicia. Venezuela libre".

Mensaje de Juan Guillermo Cuadrado, histórico de la Selección Colombia, sobre la captura de Nicolás Maduro Captura de pantalla

Donaldo Trump, en una breve entrevista telefónica con el diario 'The New York Times', elogió la "brillante" operación militar. "Una gran planificación y un montón de tropas y personas excelentes", dijo, citado por el periódico.

El sorprendente anuncio de Trump se produce tras meses de presión militar y económica cada vez mayor por parte de Estados Unidos sobre el izquierdista Maduro y la economía del país suramericano, dependiente de la exportación de petróleo, recurso del que posee las mayores reservas del mundo.



El presidente estadounidense dijo en diciembre que lo más "inteligente" sería que Maduro dimitiera y, posteriormente, lanzó que los días en el poder del líder venezolano estaban "contados".

Juan Guillermo Cuadrado celebra un gol en un partido de la Selección Colombia AFP

El anuncio de Trump sobre la captura de Maduro llega además dos días después de que este último intentara entablar conversaciones entre ambos, ofreciéndole cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas y la migración ilegal.

Trump ha dado diferentes argumentos para justificar su campaña contra Venezuela, entre ellos la afirmación de que el país es un importante exportador de narcóticos a Estados Unidos y que Venezuela se ha apoderado de los intereses petroleros estadounidenses.

El republicano no ha pedido explícitamente la destitución de Maduro, pero el gobierno estadounidense, junto con muchos países europeos, no reconocía su legitimidad tras su cuestionada reelección en 2024.