Qué equipos de Venezuela jugarán Copa Libertadores y qué pasará tras el arresto de Nicolás Maduro

Este sábado 3 de enero el mundo se sacudió con la noticia de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa a manos de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos.

Estas importantes novedades no sólo repercuten en el ámbito político y democrático, sino que podría afectar a otros sectores como el deporte. Y es que no es ajeno que la nación venezolana ha vivido en el último tiempo en crisis, lo que ha llevado a que muchos de sus habitantes emigren a otros países en busca de mejores horizontes y bienestar.

Pero volviendo al tema de lo deportivo, la incógnita pasa sobre qué sucederá con aquellos equipos de Venezuela que jugarán la Copa Libertadores 2026 tras la impactante primicia del arresto de Maduro.

Recordemos que en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de este año en Estados Unidos, México y Canadá, cada vez que la ‘vinotinto’ fue local, los otros combinados arribaron a esa nación bajo estrictas medidas de seguridad.



¿Qué equipos de Venezuela jugarán Copa Libertadores 2026 y qué pasará?

En ese orden de ideas, Venezuela estará representada por cuatro equipos en la actual edición del máximo torneo de clubes de la Conmebol. Universidad Central de Venezuela Fútbol Club, Deportivo La Guaira, Carabobo FC y Deportivo Táchira son las escuadras.



La UCV FC fue el campeón de la Liga FUTVE 2025 e iniciará desde la fase de grupos, al igual que Deportivo La Guaira tras culminar como líder de la tabla de la reclasificación.

Publicidad

Mientras que Carabobo empezará desde la segunda fase y enfrentará en duelo de ida y vuelta a Huachipato, mientras que Deportivo Táchira saldrá a competir desde la primera ronda midiendo fuerzas frente a The Strongest.

Sobre lo qué pasará sobre estos cruces cuando se jueguen en territorio 'patriota' aún no se sabe, ya que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) encabezado por su presidente, Alejandro Domínguez, aún no se han pronunciado sobre el caso.