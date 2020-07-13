Gol Caracol Jorge Valdano
Jorge Valdano
Leyenda del Real Madrid critica a Vinícius; "no es el que era, sus actitudes no son sanas"
Un exjugador, entrenador del Real Madrid, habló sobre el episodio de enfado de Vinícius tras ser cambiado en el partido entre Real Madrid y Espanyol. ¡Vea lo que dijo!
Lionel Messi se quita el sombrero ante la magia de Pep Guardiola en sus tiempos de Barcelona
Lionel Messi le concedió una extensa entrevista a Jorge Valdano, que será publicada en su totalidad este lunes. Por ahora, salió un adelanto.
Jorge Valdano: "Pep Guardiola es el entrenador más influyente en la historia del fútbol"
El exjugador argentino y campeón del mundo en 1986, Jorge Valdano, con pasado en el Real Madrid, destacó a Pep Guardiola como el entrenador más importante del fútbol por sus métodos y pasión por su trabajo.
Jorge Valdano y su predicción para Argentina en el Mundial: "Lo puede ganar, pero les va a costar"
El exjugador y campeón del mundo con la 'albiceleste', analizó al seleccionado de Lionel Scaloni, de cara a la cita mundialista de Catar.
Jorge Valdano: “Luis Díaz me ha sorprendido, estoy deslumbrado y sus condiciones son atractivas”
El exfutbolista argentino habló en exclusiva con Fabio Poveda, para ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y se refirió al atacante guajiro.
"Me parece bien el Balón de Oro, Lionel Messi es el talento puro más grande"
El astro argentino sigue generando diversos comentarios en personajes del fútbol mundial, tras obtener su séptimo galardón.
Jorge Valdano y su inconformismo con el VAR: "Le quita ritmo al juego y terminan deformándolo"
El exjugador argentino, campeón del mundo en 1986, mostró su rechazo por algunas herramientas que se están aplicando en el fútbol moderno.
"Amo al Messi que gana partidos solo, al que hace mejor que nadie lo que hacen todos"
Dichas declaraciones fueron expresadas por Jorge Valdano, quien también habló sobre Diego Armando Maradona.
"Después del partido contra Barcelona, Kylian Mbappé está más lejos que nunca del Real Madrid"
Así lo aseguró en las últimas horas Jorge Valdano, exjugador del cuadro 'merengue' y la Selección Argentina. Mbappé es el principal apuntado por Florentino Pérez.
"Me da la sensación de que James Rodríguez no va al Everton, sino al fútbol club Ancelotti"
El argentino Jorge Valdano opinó en las últimas horas sobre el paso del mediocampista colombiano del Real Madrid al Everton, de la Premier League.