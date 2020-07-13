Síguenos en::
Gol Caracol  / Jorge Valdano

Jorge Valdano

  • Vinícius Júnior, en el partido contra Espanyol
    Vinícius Júnior, en el partido contra Espanyol
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Leyenda del Real Madrid critica a Vinícius; "no es el que era, sus actitudes no son sanas"

    Un exjugador, entrenador del Real Madrid, habló sobre el episodio de enfado de Vinícius tras ser cambiado en el partido entre Real Madrid y Espanyol. ¡Vea lo que dijo!

  • Lionel Messi es la gran figura de la Selección de Argentina.
    Lionel Messi es la gran figura de la Selección de Argentina.
    ELSA/Getty Images vía AFP
    Gol Caracol

    Lionel Messi se quita el sombrero ante la magia de Pep Guardiola en sus tiempos de Barcelona

    Lionel Messi le concedió una extensa entrevista a Jorge Valdano, que será publicada en su totalidad este lunes. Por ahora, salió un adelanto.

  • Pep Guardiola
    Pep Guardiola
    Getty Images
    Gol Caracol

    Jorge Valdano: "Pep Guardiola es el entrenador más influyente en la historia del fútbol"

    El exjugador argentino y campeón del mundo en 1986, Jorge Valdano, con pasado en el Real Madrid, destacó a Pep Guardiola como el entrenador más importante del fútbol por sus métodos y pasión por su trabajo.

  • Jugadores de la Selección Argentina, en las Eliminatorias Sudamericanas
    Jugadores de la Selección Argentina, en las Eliminatorias Sudamericanas
    Getty Images
    Gol Caracol

    Jorge Valdano y su predicción para Argentina en el Mundial: "Lo puede ganar, pero les va a costar"

    El exjugador y campeón del mundo con la 'albiceleste', analizó al seleccionado de Lionel Scaloni, de cara a la cita mundialista de Catar.

  • luis-diaz.jpg
    Luis Díaz, tras su debut con Liverpool
    AFP
    Colombianos en el exterior

    Jorge Valdano: “Luis Díaz me ha sorprendido, estoy deslumbrado y sus condiciones son atractivas”

    El exfutbolista argentino habló en exclusiva con Fabio Poveda, para ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y se refirió al atacante guajiro.

  • Lionel-Messi.jpg
    Lionel Messi y su séptimo Balón de Oro
    - Foto: AFP
    Gol Caracol

    "Me parece bien el Balón de Oro, Lionel Messi es el talento puro más grande"

    El astro argentino sigue generando diversos comentarios en personajes del fútbol mundial, tras obtener su séptimo galardón.

  • 277008_jorgevaldano280318afpe.jpg
    Jorge Valdano nació en Argentina y también cuenta con la nacionalidad española - AFP
    Gol Caracol

    Jorge Valdano y su inconformismo con el VAR: "Le quita ritmo al juego y terminan deformándolo"

    El exjugador argentino, campeón del mundo en 1986, mostró su rechazo por algunas herramientas que se están aplicando en el fútbol moderno.

  • Valdano sobre Lionel Messi
    Valdano sobre Lionel Messi
    Getty Images
    Gol Caracol

    "Amo al Messi que gana partidos solo, al que hace mejor que nadie lo que hacen todos"

    Dichas declaraciones fueron expresadas por Jorge Valdano, quien también habló sobre Diego Armando Maradona.

  • Kylian Mbappé
    Kylian Mbappé celebrando gol - Foto: AFP
    AFP
    Gol Caracol

    "Después del partido contra Barcelona, Kylian Mbappé está más lejos que nunca del Real Madrid"

    Así lo aseguró en las últimas horas Jorge Valdano, exjugador del cuadro 'merengue' y la Selección Argentina. Mbappé es el principal apuntado por Florentino Pérez.

  • JamesRodríguezyCarlo Ancelotti.jpg
    En la imagen, James Rodríguez y Carlo Ancelotti en el Bayern Múnich. Foto: AFP.
    Colombianos en el exterior

    "Me da la sensación de que James Rodríguez no va al Everton, sino al fútbol club Ancelotti"

    El argentino Jorge Valdano opinó en las últimas horas sobre el paso del mediocampista colombiano del Real Madrid al Everton, de la Premier League.

Once Caldas vs. Independiente del Valle
Once Caldas vs. Independiente del Valle
AFP
Gol Caracol

Critican llegada de Once Caldas al estadio Palogrande; ¿Dayro Moreno ya estaba celebrando?

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera perdieron una gran oportunidad de hacer historia en la Copa Sudamericana, tras caer por penaltis ante Independiente del Valle en el Palogrande de Manizales.

Kevin Mier, arquero colombiano en el Cruz Azul.
Kevin Mier, arquero colombiano en el Cruz Azul.
Foto: Getty Images.
Colombianos en el exterior

Técnico de Cruz Azul pide piedad con Kevin Mier ante errores; "ven muchas redes"

Kevin Mier fue señalado en México luego de cometer un error que terminó en gol de Querétaro, pero su técnico en Cruz Azul salió a defenderlo. Indicó que las críticas son muy incisivas.

Luis Díaz celebra con Harry Kane, tras un gol de Bayern Múnich contra Chelsea, por Champions League
Luis Díaz celebra con Harry Kane, tras un gol de Bayern Múnich contra Chelsea, por Champions League
Getty Images
Colombianos en el exterior

Luis Díaz, a no dejarse opacar de Kane ante una nueva salida con Bayern Múnich en Alemania

En la presente temporada con el club bávaro, el jugador de la Selección Colombia acumula cuatro goles y dos asistencias, cifras que espera seguir incrementando en sus próximas presentaciones.

Bayern Múnich Luis Díaz y Harry Kane
Bayern Múnich celebra con Luis Díaz y Harry Kane - Foto:
AFP
Gol Caracol

Luis Díaz podría quedarse sin pieza clave en Bayern Múnich: "si quiere volver, es bienvenido"

El delantero colombiano, de 28 años, cumple una destacada campaña con el Bayern Múnich y ha logrado compenetrar con figuras del equipo bávaro como Harry Kane y Michael Olise.

Kevin Castaño jugó la serie contra Palmeiras en la Copa Libertadores.
Kevin Castaño jugó la serie contra Palmeiras en la Copa Libertadores.
AFP
Colombianos en el exterior

Tremenda rajada le metieron a Kevin Castaño, tras eliminación de River Plate de Copa Libertadores

A Kevin Castaño le dieron con toda en Argentina por su rendimiento en el juego contra Palmeiras en el Allianz Parque. Al volante colombiano no le perdonaron nada.

Israel quedaría afuera de Eliminatorias al Mundial por ataques a Franja de Gaza.jpg
Selección de Israel, con opciones de clasificar, podría ser expulsada de las Eliminatorias al Mundial.
Foto: IFA.
Gol Caracol

Reconocida selección sería expulsada de Eliminatorias, pese a estar cerca de ir al Mundial

Se trata de uno de los combinados nacionales que por seguridad debe jugar en una confederación diferente a la de su continente y que tiene el cupo a la mano.

Selección Colombia: programación de amistosos vs. Nueva Zelanda y Nigeria.jpg
Programación para amistosos de Colombia contra Nueva Zelanda y Nigeria.
Foto: FCF.
Selección Colombia

Hora y TV para ver todos amistosos de la Selección Colombia previos al sorteo del Mundial

La escuadra ‘cafetera’ tendrá 4 partidos de preparación en lo que resta de 2025, 2 de ellos se programaron para octubre y los 2 restantes, para noviembre.

Jhon Durán es una de las figuras del Fenerbahçe.
Jhon Durán es una de las figuras del Fenerbahçe.
Foto oficial del Fenerbahçe.
Colombianos en el exterior

Recio ataque contra Fenerbahçe y Jhon Durán por misterio de su lesión; "no sabemos"

La misteriosa lesión de Jhon Durán no para de ser noticia en Turquía y desde aquella nación no paran de cuestionarse por qué desde el Fenerbahçe no se pronuncian del caso.