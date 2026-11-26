Lionel Messi volverá a jugar en Argentina el próximo 20 de diciembre durante el partido de despedida de Carlos Tévez en el estadio La Bombonera de Boca Juniors, según anunció este jueves el propio 'Apache' en una entrevista con la señal deportiva local TyC Sports.

Tévez, surgido de Boca en 2001 y con una extensa carrera en Europa, aseguró que el astro argentino recientemente retirado del seleccionado será uno de los jugadores ilustres que participarán del homenaje a su trayectoria, al igual que Sergio 'Kun' Agüero, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand, Martín Palermo y Leandro Paredes.

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Tévez y Messi compartieron plantilla de Argentina en Eliminatorias, Copas América y los Mundiales de 2006 y 2010.

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El exatacante de los ingleses Manchester United y Manchester City y del italiano Juventus brindó detalles sobre la organización de esta despedida a su carrera como futbolista, al relatar que es su deseo llevar a las estrellas invitadas a su barrio de origen en Buenos Aires, Fuerte Apache, para que conozcan el lugar de donde tomó su apodo.



"Lo que me voy a reír cuando Messi y Cristiano lo pasan al Flaco Schiavi. Le digo "preparate porque no los vas ni a ver", fue la frase que dejó el propio Carlos Tévez en charla con TyC Sports, tras confirmarse a la 'Pulga' en su partido de despedida, y aunque no ha hecho lo mismo con el portugués, todo indica que podría darse la sorpresa.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un partido amistoso, entre PSG y estrellas de Arabia Saudita AFP

El partido se disputará el 20 de diciembre en el estadio del club en el que jugó 279 partidos en dos etapas (2001-2005 y 2014-2020), marcó 94 goles y ganó una Copa Sudamericana, una Libertadores, una Intercontinental y siete títulos locales.

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Según informa la cuenta de Instagram que promociona el encuentro, se enfrentarán los equipos 'Apache' contra Boca, aunque todavía no están definidos los once iniciales ni quiénes serán suplentes.

Durante la entrevista de este jueves, Tévez expresó su deseo de poder formar delantera con Palermo -máximo goleador histórico de Boca con 236 conquistas- y Juan Román Riquelme, máximo ídolo de la institución y actualmente presidente del Xeneize.

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En declaraciones previas, 'Carlitos' había dicho que intentará que los entrenadores de los equipos de su partido homenaje sean Carlos Bianchi y el italiano Roberto Mancini.

Los boletos para el partido ya están a la venta y se espera una Bombonera colmada por la presencia de Messi y más estrellas en el campo de juego.