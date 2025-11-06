"Lionel Messi está ayudando a que los niños no solo quieran jugar baloncesto y fútbol americano"

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, reconoció la labor que está haciendo Leo Messi por el fútbol estadounidense y reconoció que los niños ahora no solo quieren jugar al baloncesto y al fútbol americano, también al fútbol.

Pochettino es seleccionador de Estados Unidos desde septiembre de 2024 y ha vivido de primera mano el impacto de Messi en la MLS.

"Creo que jugadores como Messi están ayudando a que los niños no solo quieran jugar al baloncesto y al fútbol americano. Ahora también quieren jugar al fútbol", aseguró el técnico argentino en una entrevista con la cadena británica BBC.

Pochettino, que ha dirigido ya veinte partidos a Estados Unidos, tendrá la oportunidad de tratar de llevar a la selección a sus primeros cuartos de final en una Copa del Mundo desde 2002.

"La motivación es enorme, pero a veces tengo la sensación de que la gente no entiende mucho esto, porque me encuentro con entrenadores que me dicen: "Tienes que aprender la cultura del jugador estadounidense" y yo les digo, "no, lo más importante es la cultura del fútbol. Lo que tenemos que hacer es trasladar la cultura del fútbol al jugador estadounidense".

"Creo que después de un año estamos haciendo un gran progreso. Estamos creando ideas en torno al lenguaje del fútbol, que es solo uno y no importa si eres estadounidense, brasileño o inglés. Nuestro objetivo es competir como hay que competir si quieres ganar", puntualizó el argentino.