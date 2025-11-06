Síguenos en::
"Lionel Messi está ayudando a que los niños no solo quieran jugar baloncesto y fútbol americano"

"Lionel Messi está ayudando a que los niños no solo quieran jugar baloncesto y fútbol americano"

El astro argentino es elogiado y destacado en territorio norteamericano; su presencia con el Inter Miami tiene importante impacto en la cultura de los estadounidenses.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2025
Lionel Messi, futbolista argentino de Inter Miami
