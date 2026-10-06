Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
SELECCIÓN COLOMBIA
SANTA FE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi, hasta el llanto antes de su despedida de la Selección Argentina; emocionante

Lionel Messi, hasta el llanto antes de su despedida de la Selección Argentina; emocionante

Uno de los temas que ocupan la agenda de la prensa deportiva a nivel internacional es la despedida de Messi del seleccionado argentino, en un partido contra Benín, en Buenos Aires.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2026
Comparta en:
Lionel Messi, en su último partido con la Selección Argentina
Lionel Messi, en su último partido con la Selección Argentina
AFP

El camino en el bus que condujo a la delegación de la Selección Argentina, en Buenos Aires, con destino al estadio Monumental de River Plate fue emocionante y por momentos lento. Y es que la multitud de seguidores del seleccionado argentino saludaron a su paso a Lionel Messi, quien tendrá su despedida de la albiceleste en la noche de este martes con un partido contra Benín.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En ese sentido hay que decir que al interior del automotor, las cámaras captaron a la 'Pulga' secándose las lágrimas con un pañuelo, a ver los saludos, gritos y euforia total entre los aficionados que salieron a acompañarlo en este último compromiso defendiendo la 10 de Argentina, luego de la decisión tomada tras el Mundial 2026, en donde el equipo de Lionel Scaloni terminó con el subtítulo detrás de España.

Publicidad

Últimas noticias

Croacia vs. España.
Gol Caracol

España remontó, venció 1-2 a Croacia y está en cuartos de final de Nations League

Cristiano Ronaldo, delantero de la Selección Portugal, erró un gol contra Gales en la Liga de Naciones
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo destapó todo sobre su salida de Portugal; "Jorge Jesús no cumplió con su palabra"

"Conmovedor llanto de Messi en el micro mientras saludaba a los hinchas argentinos. El 10 se emocionó al vivir el cariño del público que se acercó en grandes multitudes a la entrada del Predio de la AFA que lleva su nombre previo a su último encuentro con el seleccionado nacional", se leyó en el inicio de una nota del portal 'TyC Sports'.

Publicidad

Además de eso, se agregó que "pese al intento de la policía motorizada por impedir que las personas se metieran en el camino del micro, las personas pisaron la ruta para intentar acercarse y hacerle sentir todo el cariño al astro rosarino".

Croacia vs. España.
Gol Caracol

España remontó, venció 1-2 a Croacia y está en cuartos de final de Nations League

Cristiano Ronaldo, delantero de la Selección Portugal, erró un gol contra Gales en la Liga de Naciones
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo destapó todo sobre su salida de Portugal; "Jorge Jesús no cumplió con su palabra"

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Posteriormente la ovación fue total cuando los jugadores del seleccionado argentino salieron a calentar. Messi, de su lado, se ejercitó y además de eso, también levantó la mano para saludar a los miles de fans que llegaron al escenario deportivo.

Publicidad

Durante el himno, el actual jugador del Inter Miami también se conmovió y dejó escapar un nuevo llanto, demostrando lo sentimental que fue todo en este adiós de su Argentina del alma.

Publicidad

Relacionados

Lionel Messi

Selección Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad