Lionel Messi, hasta el llanto antes de su despedida de la Selección Argentina; emocionante

El camino en el bus que condujo a la delegación de la Selección Argentina, en Buenos Aires, con destino al estadio Monumental de River Plate fue emocionante y por momentos lento. Y es que la multitud de seguidores del seleccionado argentino saludaron a su paso a Lionel Messi, quien tendrá su despedida de la albiceleste en la noche de este martes con un partido contra Benín.

En ese sentido hay que decir que al interior del automotor, las cámaras captaron a la 'Pulga' secándose las lágrimas con un pañuelo, a ver los saludos, gritos y euforia total entre los aficionados que salieron a acompañarlo en este último compromiso defendiendo la 10 de Argentina, luego de la decisión tomada tras el Mundial 2026, en donde el equipo de Lionel Scaloni terminó con el subtítulo detrás de España.

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"Conmovedor llanto de Messi en el micro mientras saludaba a los hinchas argentinos. El 10 se emocionó al vivir el cariño del público que se acercó en grandes multitudes a la entrada del Predio de la AFA que lleva su nombre previo a su último encuentro con el seleccionado nacional", se leyó en el inicio de una nota del portal 'TyC Sports'.

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Además de eso, se agregó que "pese al intento de la policía motorizada por impedir que las personas se metieran en el camino del micro, las personas pisaron la ruta para intentar acercarse y hacerle sentir todo el cariño al astro rosarino".



Posteriormente la ovación fue total cuando los jugadores del seleccionado argentino salieron a calentar. Messi, de su lado, se ejercitó y además de eso, también levantó la mano para saludar a los miles de fans que llegaron al escenario deportivo.

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Durante el himno, el actual jugador del Inter Miami también se conmovió y dejó escapar un nuevo llanto, demostrando lo sentimental que fue todo en este adiós de su Argentina del alma.

Messi llorando saluda a la gente. No vas a ver nada más emocionante hoy. pic.twitter.com/3J0z23BN1d — Sebastián Davidovsky (@vidusky) October 6, 2026

No me llores



No me llores que yo también lloro Messi pic.twitter.com/HeH8M6jTDS — Manu. (@GxlDePaulinho) October 6, 2026