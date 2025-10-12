Síguenos en::
Gol Caracol  / Lionel Messi firmó una brillante actuación en la goleada 4-0 del Inter Miami sobre Atlanta

El astro argentino, uno de los grandes ausentes con su selección en la fecha FIFA, anotó un doblete y dio una asistencia en la victoria de su equipo en la MLS.

Por: EFE
Actualizado: 12 de oct, 2025
Lionel Messi, celebrando un gol con el Inter de Miami
Foto: AFP

