Lionel Messi volvió a sorprender: dio una asistencia desde antes de la mitad de la cancha

Lionel Messi sigue haciendo de las suyas en el fútbol. Este sábado 20 de septiembre, fue titular, capitán y figura en Inter Miami contra DC United por la MLS. Y es que se inventó una acción que sorprendió a propios y extraños, brindando una asistencia desde campo propio a espalda de la defensa rival, que no lo vio venir.
Cuando transcurría el minuto 35, el astro argentino se hizo con el esférico, levantó la cabeza y, sin dudar, envió un pase preciso para que Tadeo Allende quedara solo. Mano a mano con el arquero, Luis Barraza, definió a la perfección y abrió el marcador en el Chase Stadium, para el 1-0 parcial.
What a long ball from Messi 👀— Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025
Tadeo Allende strikes to open the scoring for @InterMiamiCF. pic.twitter.com/lHNoS3rcI7
