Lionel Messi volvió a sorprender: dio una asistencia desde antes de la mitad de la cancha

Lionel Messi sigue haciendo de las suyas en el fútbol. Este sábado 20 de septiembre, fue titular, capitán y figura en Inter Miami contra DC United por la MLS. Y es que se inventó una acción que sorprendió a propios y extraños, brindando una asistencia desde campo propio a espalda de la defensa rival, que no lo vio venir.

Cuando transcurría el minuto 35, el astro argentino se hizo con el esférico, levantó la cabeza y, sin dudar, envió un pase preciso para que Tadeo Allende quedara solo. Mano a mano con el arquero, Luis Barraza, definió a la perfección y abrió el marcador en el Chase Stadium, para el 1-0 parcial.

Lionel Messi, jugador argentino, en el partido de Inter Miami contra DC United, por la MLS AFP

Vea la asistencia de Lionel Messi, con Inter Miami vs. DC United, por la MLS

What a long ball from Messi 👀



Tadeo Allende strikes to open the scoring for @InterMiamiCF. pic.twitter.com/lHNoS3rcI7 — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025