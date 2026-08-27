Llegó a Bayern Múnich a la sombra de Luis Díaz y ahora le buscan la salida

El Bayern Múnich, equipo donde milita Luis Díaz, no ha estado excepto a los rumores del mercado de pases en Europa, mismo que presenta unos últimos días álgidos y definitivos. Partiendo de lo anterior, un futbolista que llegó como suplente del guajiro al vigente campeón de Alemania, es el que se lleva los titulares en la prensa de esa nación europea, y todo porque le estarían buscando una posible salida del club.

Dicho jugador, que se formó en la cantera del 'grande de Baviera', incluso reconoció que asumiría ese rol en el elenco que dirige Vincent Kompany, el de ser la alternativa por la banda de Díaz Marulanda y que agradecía la oportunidad de estar en el plantel, y de cuando se diera su oportunidad en cancha, trataría de aprovecharla. Estamos hablando de Arijon Ibrahimović.

El mismo director general deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, habló de la situación del joven delantero alemán. Lo hizo en la previa del debut del cuadro 'bávaro' en la Bundesliga 2026/2027.

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"'Ari' tuvo una muy buena temporada en Heidenheim. Nos gustó lo que vimos y cómo se desarrolló. Tuvo mucho tiempo de juego en la pretemporada con nosotros, pero ahora podemos ver que podría ser difícil para él. Por eso dijimos: 'está bien, si hay algo interesante para ambas partes, entonces podría hacerse algo", expresó Eberl a los medios de comunicación este jueves, antes del duelo frente al Stuttgart en el Allianz Arena.



Arijon Ibrahimović en su presentación en Bayern Múnich. Foto oficial del Bayern Múnich

Pero al ser consultado más a fondo acerca de considerar un reemplazo en caso tal que se dé la marcha de Arijon Ibrahimović sostuvo: "En un 99 por ciento no, pero mientras el mercado de fichajes esté abierto, nunca se puede decir que sea seguro al cien por ciento."

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Lo que había dicho Arijon Ibrahimović, al tener la oportunidad de estar en el primer equipo

"Feliz de tener la oportunidad de jugar en uno de los clubes más grande del mundo y de hacer que esa oportunidad valga la pena. Estoy muy feliz, voy a ser el suplente de Luis Díaz. Quiero tener la oportunidad de mostrarme en el club y si se da la oportunidad, aprovecharla", había dicho el jugador, de 20 años, en la web oficial del club.

"Arijon llegó al FC Bayern con solo doce años y ha ido dando cada paso de su desarrollo a través de nuestro Campus y de cesiones cuidadosamente planificadas. Especialmente durante la muy buena temporada que ha completado en Heidenheim, ha aprendido mucho a nivel personal y ahora está preparado para el FC Bayern. Su evolución es un ejemplo de las oportunidades que ofrecemos a nuestros jóvenes talentos. Ahora ya no se trata solo de seguir aprendiendo, sino de dar el siguiente paso y competir aquí, en el Bayern", así había presentado Christoph Freund, director deportivo, al joven talento el pasado 7 de julio.