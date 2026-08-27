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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 6; Harold Tejada se metió al top-10

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 6; Harold Tejada se metió al top-10

Este jueves, la sexta jornada de la Vuelta a España 2026 dejó como ganador al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien superó en el esprint a Enric Mas (Movistar Team).

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de ago, 2026
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Harold Tejada, ciclista colombiano.
Harold Tejada, ciclista colombiano.
Getty Images.

Este jueves, la etapa 6 de la Vuelta a España 2026 se llevó a cabo entre Alcossebre y Castelló, con un recorrido de 177 kilómetros y cuatro puertos de montaña. El ganador fue el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se impuso al esprint sobre Enric Mas (Movistar Team).

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Los corredores tomaron la salida y el primer ataque vino de la mano de Alexey Lutsenko, Walter Calzoni y Léo Bisiaux. El colombiano Santiago Buitrago no se quedó atrás y trabajo, pero el lote no los dejó ir. Eso sí, el líder del Bahrain Victorious se quedó con los puntos en Puerto de la Serratella.

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Pasaron unos kilómetros y se armó una fuga con 16 corredores: Carlos Canal, Wout van Aert, Pello Gloag, Pello Bilbao, Santiago Buitrago, Patrick Konrad, Ramses Debruyne, George Bennett, Gianmarco Garofoli, Andreas Kron, Vincenzo Albanese, Hannes Wilksch, José Manuel Díaz, Lars Craps, Gijs Leemreize y Urko Berrade.

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Buitrago cruzó primero en el Coll de la Bandereta; van Aert en Benicassim y José Manuel Díaz en el Alto del Desierto de las Palmas.

En el último ascenso, con carretera destapada, Tadej Pogacar hizo de las suyas, atacó ferozmente derrumbó la fuga. La sorpresa la dio Enric Mas que no solo alcanzó al esloveno si no que se quedó con las unidades en el Puerto El Bartolo.

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El descenso apareció y 'Pogy' se llevó un tremendo susto al seguir de largo en una curva y salirse de la carretera. Por fortuna se reincorporó de inmediato y en la llegada remató con todo y dejó con ganas de victoria a Mas. El podio de la jornada lo completó Ramses Debruyne.

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Colombia dijo presente con el quinto lugar de Harold Tejada en la fracción a 46 segundos de Pogacar.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Getty Images.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 6

  1. Tadej Pogačar — UAE Team Emirates - XRG — 15:38:27
  2. Enric Mas — Movistar Team — 3:34
  3. Primož Roglič — Red Bull - BORA - hansgrohe — 4:21
  4. Richard Carapaz — EF Education - EasyPost — 4:50
  5. Felix Gall — Decathlon CMA CGM Team — 4:55
  6. Sepp Kuss — Team Visma | Lease a Bike — 5:36
  7. Oscar Onley — Netcompany INEOS — 5:37
  8. Ramses Debruyne — Alpecin - Premier Tech — 5:40
  9. Mattias Skjelmose — Lidl - Trek — 5:58
  10. Harold Tejada — XDS Astana Team — 6:30
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