Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 6; Harold Tejada se metió al top-10

Este jueves, la etapa 6 de la Vuelta a España 2026 se llevó a cabo entre Alcossebre y Castelló, con un recorrido de 177 kilómetros y cuatro puertos de montaña. El ganador fue el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se impuso al esprint sobre Enric Mas (Movistar Team).

Los corredores tomaron la salida y el primer ataque vino de la mano de Alexey Lutsenko, Walter Calzoni y Léo Bisiaux. El colombiano Santiago Buitrago no se quedó atrás y trabajo, pero el lote no los dejó ir. Eso sí, el líder del Bahrain Victorious se quedó con los puntos en Puerto de la Serratella.

Pasaron unos kilómetros y se armó una fuga con 16 corredores: Carlos Canal, Wout van Aert, Pello Gloag, Pello Bilbao, Santiago Buitrago, Patrick Konrad, Ramses Debruyne, George Bennett, Gianmarco Garofoli, Andreas Kron, Vincenzo Albanese, Hannes Wilksch, José Manuel Díaz, Lars Craps, Gijs Leemreize y Urko Berrade.

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Buitrago cruzó primero en el Coll de la Bandereta; van Aert en Benicassim y José Manuel Díaz en el Alto del Desierto de las Palmas.



En el último ascenso, con carretera destapada, Tadej Pogacar hizo de las suyas, atacó ferozmente derrumbó la fuga. La sorpresa la dio Enric Mas que no solo alcanzó al esloveno si no que se quedó con las unidades en el Puerto El Bartolo.

El descenso apareció y 'Pogy' se llevó un tremendo susto al seguir de largo en una curva y salirse de la carretera. Por fortuna se reincorporó de inmediato y en la llegada remató con todo y dejó con ganas de victoria a Mas. El podio de la jornada lo completó Ramses Debruyne.

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Colombia dijo presente con el quinto lugar de Harold Tejada en la fracción a 46 segundos de Pogacar.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. Getty Images.

Clasificación general de la Vuelta a España 2026, tras la etapa 6